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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201228/evro-1591212718.html
Официальный курс евро на вторник вырос до 90,13 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос до 90,13 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 25,21 копейки - до 90,127 рубля, курс доллара - на 2,54 копейки, до 73,7175 рубля,... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:20
2020-12-28T13:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 25,21 копейки - до 90,127 рубля, курс доллара - на 2,54 копейки, до 73,7175 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 12,74 копейки, составив 81,1018 рубля.
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центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник вырос до 90,13 рубля

13:20 28.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 25,21 копейки - до 90,127 рубля, курс доллара - на 2,54 копейки, до 73,7175 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 12,74 копейки, составив 81,1018 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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