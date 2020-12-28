https://ria.ru/20201228/evro-1591212718.html
Официальный курс евро на вторник вырос до 90,13 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос до 90,13 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 25,21 копейки - до 90,127 рубля, курс доллара - на 2,54 копейки, до 73,7175 рубля,... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:20
2020-12-28T13:20
2020-12-28T13:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/73/1559267338_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a7d7c88e5314831901dcf95fcee2773b.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 25,21 копейки - до 90,127 рубля, курс доллара - на 2,54 копейки, до 73,7175 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 12,74 копейки, составив 81,1018 рубля.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/73/1559267338_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7ee8a080f220659152e2967b4d8ded98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика