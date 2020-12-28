https://ria.ru/20201228/dtp-1591285467.html

В Москве автомобиль сбил насмерть пешехода

В Москве автомобиль сбил насмерть пешехода

Автомобиль насмерть сбил пешехода, перебегавшего дорогу на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T18:54

2020-12-28T18:54

2020-12-28T18:54

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Автомобиль насмерть сбил пешехода, перебегавшего дорогу на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале."На Кутузовском проспекте в районе станции метро "Славянский бульвар" легковой автомобиль сбил пешехода, перебегавшего дорогу. В результате происшествия пешеход скончался. Движение транспорта в сторону центра затруднено на 1,2 км", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20201228/dtp-1591278615.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия