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В Москве автомобиль сбил насмерть пешехода
В Москве автомобиль сбил насмерть пешехода
Автомобиль насмерть сбил пешехода, перебегавшего дорогу на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T18:54
2020-12-28T18:54
2020-12-28T18:54
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Автомобиль насмерть сбил пешехода, перебегавшего дорогу на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале."На Кутузовском проспекте в районе станции метро "Славянский бульвар" легковой автомобиль сбил пешехода, перебегавшего дорогу. В результате происшествия пешеход скончался. Движение транспорта в сторону центра затруднено на 1,2 км", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте работают оперативные службы.
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москва, происшествия