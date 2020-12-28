https://ria.ru/20201228/distantsionka-1591167449.html
Более 40% российских вузов перешли на дистанционное обучение
Более 40% российских вузов перешли на дистанционное обучение
Почти 65% студентов и более 40% вузов в России переведены на дистанционный формат обучения, работа в таком режиме организована почти в половине регионов страны, РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T08:10
2020-12-28T08:10
2020-12-28T09:08
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россия
валерий фальков
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Почти 65% студентов и более 40% вузов в России переведены на дистанционный формат обучения, работа в таком режиме организована почти в половине регионов страны, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."У нас всего 64% студентов, соответственно, если смотреть по вузам, чуть меньше - 40% с чем-то - вузов, они дистанционно обучают студентов, то есть полностью удаленный формат. И в регионах разная ситуация... наверное, не меньше, чем в половине субъектов Российской Федерации сегодня организован такой формат, удаленный", - заявил он журналистам.
https://ria.ru/20201228/udalenka-1591167186.html
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