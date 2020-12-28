https://ria.ru/20201228/bogosluzheniya-1591269201.html

Московские власти рассказали об организации рождественских богослужений

Московские власти рассказали об организации рождественских богослужений

Рождественские богослужения в Москве проведут с соблюдением COVID-требований, из храма Христа Спасителя будет вестись трансляция, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T17:28

2020-12-28T17:28

2020-12-28T17:29

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

рождество христово

русская православная церковь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Рождественские богослужения в Москве проведут с соблюдением COVID-требований, из храма Христа Спасителя будет вестись трансляция, сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков."Богослужения в Москве будут проводиться в соответствии с противоэпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора, введенными из-за коронавируса. Прихожане должны соблюдать социальную дистанцию и находиться в масках и перчатках", - сказал Сучков, добавив, что при личном общении прихожан со священником, включая исповедь, все должны быть в масках и перчатках.Глава столичного департамента добавил, что традиционно будет вестись трансляция праздничного богослужения из храма Христа Спасителя.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/khramy--1590736480.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, рождество христово, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва