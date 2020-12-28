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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201228/bogosluzheniya-1591269201.html
Московские власти рассказали об организации рождественских богослужений
Московские власти рассказали об организации рождественских богослужений
Рождественские богослужения в Москве проведут с соблюдением COVID-требований, из храма Христа Спасителя будет вестись трансляция, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T17:28
2020-12-28T17:29
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
рождество христово
русская православная церковь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Рождественские богослужения в Москве проведут с соблюдением COVID-требований, из храма Христа Спасителя будет вестись трансляция, сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков."Богослужения в Москве будут проводиться в соответствии с противоэпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора, введенными из-за коронавируса. Прихожане должны соблюдать социальную дистанцию и находиться в масках и перчатках", - сказал Сучков, добавив, что при личном общении прихожан со священником, включая исповедь, все должны быть в масках и перчатках.Глава столичного департамента добавил, что традиционно будет вестись трансляция праздничного богослужения из храма Христа Спасителя.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новости - религия и мировоззрение, рождество христово, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

Московские власти рассказали об организации рождественских богослужений

17:28 28.12.2020 (обновлено: 17:29 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкХрам накануне праздника Рождества Христова
Храм накануне праздника Рождества Христова - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Рождественские богослужения в Москве проведут с соблюдением COVID-требований, из храма Христа Спасителя будет вестись трансляция, сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.
"Богослужения в Москве будут проводиться в соответствии с противоэпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора, введенными из-за коронавируса. Прихожане должны соблюдать социальную дистанцию и находиться в масках и перчатках", - сказал Сучков, добавив, что при личном общении прихожан со священником, включая исповедь, все должны быть в масках и перчатках.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 13:24Религия и мировоззрение
Пандемия стала искушением для людей не ходить в храмы, считает патриарх
Глава столичного департамента добавил, что традиционно будет вестись трансляция праздничного богослужения из храма Христа Спасителя.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРождество ХристовоРусская православная церковьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
 
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