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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201228/bayden-1591205675.html
Косачев заявил, что победа Байдена станет новым вызовом для Европы
Косачев заявил, что победа Байдена станет новым вызовом для Европы
Победа демократа Джо Байдена на выборах президента США станет большим вызовом для Европы, которая при предыдущей администрации Белого дома задумалась о большей... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:44
2020-12-28T12:44
выборы президента сша — 2020
нато
константин косачев
джо байден
европа
в мире
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Победа демократа Джо Байдена на выборах президента США станет большим вызовом для Европы, которая при предыдущей администрации Белого дома задумалась о большей самостоятельности, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев."Сейчас, с победой демократической администрации в США, многие в Европе почувствовали облегчение и долгожданное чувство "старшего брата" за спиной. Однако на самом деле гораздо большим вызовом Европе станет, как ни парадоксально это звучит, не (Дональд) Трамп, а Байден", - сказал Косачев РИА Новости.Он считает, что именно Трамп заставил Европу задуматься о своей субъектности, о своем реальном статусе и геополитическом весе."При Байдене разговоры о "смерти мозга НАТО" и о собственной внешней политике могут уйти с повестки, но хорошо ли это для Европы – большой вопрос", - заключил Косачев.
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нато, константин косачев, джо байден, европа, в мире

Косачев заявил, что победа Байдена станет новым вызовом для Европы

12:44 28.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Победа демократа Джо Байдена на выборах президента США станет большим вызовом для Европы, которая при предыдущей администрации Белого дома задумалась о большей самостоятельности, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Сейчас, с победой демократической администрации в США, многие в Европе почувствовали облегчение и долгожданное чувство "старшего брата" за спиной. Однако на самом деле гораздо большим вызовом Европе станет, как ни парадоксально это звучит, не (Дональд) Трамп, а Байден", - сказал Косачев РИА Новости.
Он считает, что именно Трамп заставил Европу задуматься о своей субъектности, о своем реальном статусе и геополитическом весе.
"При Байдене разговоры о "смерти мозга НАТО" и о собственной внешней политике могут уйти с повестки, но хорошо ли это для Европы – большой вопрос", - заключил Косачев.
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Выборы президента США — 2020НАТОКонстантин КосачевДжо БайденЕвропаВ мире
 
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