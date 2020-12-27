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В Москве задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк
В Москве задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк
Правоохранители задержали мужчину, начавшего стрельбу при попытке ограбления банка на Зацепском валу в Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T12:10
2020-12-27T13:30
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, начавшего стрельбу при попытке ограбления банка на Зацепском валу в Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.Ранее сообщалось, что 22 декабря вооруженный мужчина ворвался в банк в Москве. Злоумышленник "произвёл выстрелы" и скрылся, ничего не взяв."В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий ... 25 декабря 2020 года на территории столицы задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний приезжий, который при задержании оказал сопротивление", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "разбой".В настоящее время подозреваемый задержан.
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москва, происшествия

В Москве задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк

12:10 27.12.2020 (обновлено: 13:30 27.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, начавшего стрельбу при попытке ограбления банка на Зацепском валу в Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Ранее сообщалось, что 22 декабря вооруженный мужчина ворвался в банк в Москве. Злоумышленник "произвёл выстрелы" и скрылся, ничего не взяв.
"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий ... 25 декабря 2020 года на территории столицы задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний приезжий, который при задержании оказал сопротивление", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "разбой".
В настоящее время подозреваемый задержан.
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