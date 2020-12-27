https://ria.ru/20201227/zaderzhanie-1591109826.html

В Москве задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк

В Москве задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк

Правоохранители задержали мужчину, начавшего стрельбу при попытке ограбления банка на Зацепском валу в Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T12:10

2020-12-27T12:10

2020-12-27T13:30

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, начавшего стрельбу при попытке ограбления банка на Зацепском валу в Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.Ранее сообщалось, что 22 декабря вооруженный мужчина ворвался в банк в Москве. Злоумышленник "произвёл выстрелы" и скрылся, ничего не взяв."В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий ... 25 декабря 2020 года на территории столицы задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний приезжий, который при задержании оказал сопротивление", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "разбой".В настоящее время подозреваемый задержан.

https://ria.ru/20201207/pistolet-1587960923.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия