https://ria.ru/20201227/yakutsk-1591102683.html

Капремонт главной улицы Якутска начнут в 2021 году

Капремонт главной улицы Якутска начнут в 2021 году

Работы по капитальному ремонту проспекта Ленина стоимостью в 1,5 миллиарда рублей начнутся в Якутске в 2021 году, самой дорогой частью проекта является замена... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T10:54

2020-12-27T10:54

2020-12-27T15:32

республика саха (якутия)

сардана авксентьева

якутск

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ЯКУТСК, 27 дек – РИА Новости. Работы по капитальному ремонту проспекта Ленина стоимостью в 1,5 миллиарда рублей начнутся в Якутске в 2021 году, самой дорогой частью проекта является замена канализационного коллектора 1968 года постройки, сообщила РИА Новости глава города Сардана Авксентьева.В 2022 году республика Саха (Якутия) отметит 100-летие образования Якутской АССР. Капитальный ремонт проспекта Ленина – один из самых значимых проектов, приуроченных к юбилейной дате. За три года городским властям предстоит отремонтировать участок от улицы Хабарова до улицы Красноярова. Подрядчиком определен ООО "Росстройпроект"."Спрашивают, почему 1,5 миллиарда и почему три года? Покрытие асфальта будет делаться заново на всем протяжении с устройством новой дорожной одежды, расширением перекрестков, переносом остановок в соответствии с нормами безопасности. Будут использоваться гранитные плитки, будут велодорожки с двух сторон, полностью поменяем освещение. А самое главное, мы меняем инженерные сети, которые находятся под дорожным полотном. Это всегда самая дорогая часть. С 1968 года канализационный коллектор лежит под проспектом без ремонта", - отметила глава города.По словам Авксентьевой, при ремонте дорог в Якутске проблемы возникают из-за обводнения грунтов. "Это связано как с глобальным потеплением, так и с отсутствием нормальной системы ливневой водоотводной канализации. Иногда возникают вопросы к тем, кто проводил изыскательские работы... Город расположен в бывшем русле реки и акватории многочисленных озер. У нас особенная почва", - рассказала собеседник агентства.Мэр города намерена воплотить на проспекте Ленина свою "принципиальную позицию" - здесь откажутся от газонов и однолетних цветов и посадят кустарники и крупномеры. "Однолетние цветы – это очень красиво, но все-таки необходимо сажать кустарники. Газоны тоже красиво, но город не в состоянии содержать специализированную организацию, которая с утра до вечера будет заниматься только газонами. В центральных городах тоже постепенно отказываются от газонов. Между прочим, если даже бузину очень красиво подрезать, она выглядит не менее декоративно, чем пальма", - сказала руководитель.Ранее сообщалось, что власти Якутска с 2021 года начнут реализацию трехлетнего плана благоустройства и озеленения города. В течение трех лет в городе проведут масштабную работу по благоустройству и озеленению дворов, ремонту тротуаров, решить вопросы с ливневой канализацией. В Якутске пройдут мероприятия по привлечению самих жителей к облагораживанию территорий.

https://ria.ru/20201227/yakutsk-1591090338.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сардана авксентьева, якутск