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Запись москвичей старше 60 лет на вакцинацию начнется в понедельник
Запись москвичей старше 60 лет на вакцинацию начнется в понедельник
С понедельника в Москве откроется запись на вакцинацию для жителей старше 60 лет, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T12:13
2020-12-27T13:14
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. С понедельника в Москве откроется запись на вакцинацию для жителей старше 60 лет, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.Результаты клинических исследований показали, что вакцина "Спутник V" продемонстрировала эффективность выше 90 процентов в старшей возрастной группе. После этого регулятор одобрил ее использование для вакцинации представителей этой категории."Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Его разработали на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека в Центре академика Гамалеи при поддержке РФПИ.Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии.После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг ста процентов.В начале декабря стартовала гражданская вакцинация. Первыми прививки стали делать сотрудникам сферы образования, здравоохранения, работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг. По мере поступления новых партий препарата список категорий будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201226/vaktsina-1591037456.html
https://ria.ru/20201227/shtamm-1591086798.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва

Запись москвичей старше 60 лет на вакцинацию начнется в понедельник

12:13 27.12.2020 (обновлено: 13:14 27.12.2020)
 
© АГН "Москва" / Сергей КиселевСтарт масштабной вакцинации от COVID-19 в московских поликлиниках
Старт масштабной вакцинации от COVID-19 в московских поликлиниках - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. С понедельника в Москве откроется запись на вакцинацию для жителей старше 60 лет, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения. Это здорово. Потому что пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь", — говорится в записи.

Результаты клинических исследований показали, что вакцина "Спутник V" продемонстрировала эффективность выше 90 процентов в старшей возрастной группе. После этого регулятор одобрил ее использование для вакцинации представителей этой категории.
"Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Его разработали на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека в Центре академика Гамалеи при поддержке РФПИ.
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После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг ста процентов.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМосква
 
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