https://ria.ru/20201227/vaktsinatsiya-1591110104.html

Запись москвичей старше 60 лет на вакцинацию начнется в понедельник

Запись москвичей старше 60 лет на вакцинацию начнется в понедельник

С понедельника в Москве откроется запись на вакцинацию для жителей старше 60 лет, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T12:13

2020-12-27T12:13

2020-12-27T13:14

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. С понедельника в Москве откроется запись на вакцинацию для жителей старше 60 лет, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.Результаты клинических исследований показали, что вакцина "Спутник V" продемонстрировала эффективность выше 90 процентов в старшей возрастной группе. После этого регулятор одобрил ее использование для вакцинации представителей этой категории."Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Его разработали на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека в Центре академика Гамалеи при поддержке РФПИ.Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии.После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг ста процентов.В начале декабря стартовала гражданская вакцинация. Первыми прививки стали делать сотрудникам сферы образования, здравоохранения, работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг. По мере поступления новых партий препарата список категорий будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201226/vaktsina-1591037456.html

https://ria.ru/20201227/shtamm-1591086798.html

https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва