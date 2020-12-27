Запись москвичей старше 60 лет на вакцинацию начнется в понедельник
12:13 27.12.2020 (обновлено: 13:14 27.12.2020)
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. С понедельника в Москве откроется запись на вакцинацию для жителей старше 60 лет, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения. Это здорово. Потому что пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь", — говорится в записи.
Результаты клинических исследований показали, что вакцина "Спутник V" продемонстрировала эффективность выше 90 процентов в старшей возрастной группе. После этого регулятор одобрил ее использование для вакцинации представителей этой категории.
"Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Его разработали на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека в Центре академика Гамалеи при поддержке РФПИ.
Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии.
После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг ста процентов.
В начале декабря стартовала гражданская вакцинация. Первыми прививки стали делать сотрудникам сферы образования, здравоохранения, работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг. По мере поступления новых партий препарата список категорий будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.