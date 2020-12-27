https://ria.ru/20201227/vaktsina-1591107860.html

В Центре Гамалеи рассказали о сотрудничестве с AstraZeneca по вакцине

В Центре Гамалеи рассказали о сотрудничестве с AstraZeneca по вакцине

Политический момент в сотрудничестве между компанией AstraZeneca и центром Гамалеи совместно с РФПИ по созданию комбинированной вакцины от коронавируса ушёл на... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T11:55

2020-12-27T11:55

2020-12-27T11:55

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

александр гинцбург

нии им. гамалеи

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

р-фарм

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек - РИА Новости. Политический момент в сотрудничестве между компанией AstraZeneca и центром Гамалеи совместно с РФПИ по созданию комбинированной вакцины от коронавируса ушёл на второй план, считает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.В понедельник НИЦЭМ им. Гамалеи, РФПИ, а также фармацевтические компании AstraZeneca и "Р-Фарм" подписали соглашение по разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом."Теперь получается, что РФПИ при участии института Гамалеи поможет AstraZeneca сохраниться в лидерах. Это всем, мне кажется, будет очень выгодно... Похоже, что да (политика ушла на второй план)", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 1".Он уточнил, что в России планируется использовать классический вариант "Спутник V".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201227/shtamm-1591106527.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , р-фарм