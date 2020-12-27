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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201227/vaktsina-1591107860.html
В Центре Гамалеи рассказали о сотрудничестве с AstraZeneca по вакцине
В Центре Гамалеи рассказали о сотрудничестве с AstraZeneca по вакцине
Политический момент в сотрудничестве между компанией AstraZeneca и центром Гамалеи совместно с РФПИ по созданию комбинированной вакцины от коронавируса ушёл на... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T11:55
2020-12-27T11:55
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
р-фарм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек - РИА Новости. Политический момент в сотрудничестве между компанией AstraZeneca и центром Гамалеи совместно с РФПИ по созданию комбинированной вакцины от коронавируса ушёл на второй план, считает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.В понедельник НИЦЭМ им. Гамалеи, РФПИ, а также фармацевтические компании AstraZeneca и "Р-Фарм" подписали соглашение по разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом."Теперь получается, что РФПИ при участии института Гамалеи поможет AstraZeneca сохраниться в лидерах. Это всем, мне кажется, будет очень выгодно... Похоже, что да (политика ушла на второй план)", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 1".Он уточнил, что в России планируется использовать классический вариант "Спутник V".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , р-фарм

В Центре Гамалеи рассказали о сотрудничестве с AstraZeneca по вакцине

11:55 27.12.2020
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек - РИА Новости. Политический момент в сотрудничестве между компанией AstraZeneca и центром Гамалеи совместно с РФПИ по созданию комбинированной вакцины от коронавируса ушёл на второй план, считает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
В понедельник НИЦЭМ им. Гамалеи, РФПИ, а также фармацевтические компании AstraZeneca и "Р-Фарм" подписали соглашение по разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
"Теперь получается, что РФПИ при участии института Гамалеи поможет AstraZeneca сохраниться в лидерах. Это всем, мне кажется, будет очень выгодно... Похоже, что да (политика ушла на второй план)", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 1".
Он уточнил, что в России планируется использовать классический вариант "Спутник V".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. ГамалеиРоссийский фонд прямых инвестицийAstraZenecaР-фарм
 
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