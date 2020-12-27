https://ria.ru/20201227/sneg-1591107727.html

В Москве утилизировали около 365 тысяч кубометров снега за двое суток

В Москве утилизировали около 365 тысяч кубометров снега за двое суток

Порядка 365 тысяч кубометров снега утилизировано на столичных снегосплавных пунктах с пятницы, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы в... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T11:48

2020-12-27T11:48

2020-12-27T11:48

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 27 дек - РИА новости. Порядка 365 тысяч кубометров снега утилизировано на столичных снегосплавных пунктах с пятницы, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков."В настоящее время в городе продолжается уборка улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий после сильного снегопада, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для дальнейшей утилизации. За двое суток было утилизировано 365 тысяч кубометров снега", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что в городе работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что принцип работы снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снега."Образующиеся талые воды вместе с другими стоками отводятся на очистные сооружения, где их ждет полный цикл механической и биологической очистки. Это позволяет предотвратить попадание загрязненного снега в городские водоемы и положительно влияет на экологическую обстановку", - рассказал Бирюков.

https://ria.ru/20201221/sneg-1590129794.html

москва

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петр бирюков, москва