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Туризм
https://ria.ru/20201227/puteshestviya-1590891818.html
Эксперты рассказали о правилах путешествий в 2021 году
Эксперты рассказали о правилах путешествий в 2021 году
В будущем году глубина бронирования туров изменится, путешествовать отдыхающие станут реже и будут выбирать для поездок ближайшие регионы, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T12:39
2020-12-27T12:40
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
туризм
пассажиры
новости - туризм
новый год
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В будущем году глубина бронирования туров изменится, путешествовать отдыхающие станут реже и будут выбирать для поездок ближайшие регионы, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали текущие тренды и спрогнозировали изменения, которые ожидают турсектор в новом году.Эксперты отмечают, что ощущение неопределенности привело к снижению глубины бронирования — люди планируют поездки в последний момент. По мере восстановления объема перевозок покупать билеты заранее снова станет выгоднее.Не только пандемия и страх заразиться коронавирусом будут влиять на желание путешествовать. К снижению мобильности приведет еще и падение доходов населения. Значит наиболее востребованными будут авиабилеты лоукостеров, а авиаперевозчики займутся оптимизацией расходов.Туры по России будут все более востребованными. Локальный туризм может стать трендом будущего года. Дело в том, что раньше отечественные туристы выбирали в основном популярные курорты, а в период пандемии — менее раскрученные, где отдыхающих меньше. Это приводит к расширению географии путешествий. При этом появляется запрос на кастомизированный отдых — небольшие группы, авторский подход, интересные заповедные места, которые лучше всего смотреть с местными гидами. Также растет интерес к активному отдыху на природе — сплавам, конным походам, велотурам, фитнес-турам.Восстановление международного туризма зависит от продолжительности пандемии и решений правительств. Но, скорее всего, отправляясь за границу, путешественникам придется подготовить справки о состоянии здоровья.А еще государства будут быстрее и жестче реагировать на новости о появлении новых рисков пандемии. То есть ограничения в местах отдыха могут быть довольно существенные, а границы в случае опасности распространения болезни будут закрывать очень быстро.
https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, пассажиры, новости - туризм, новый год

Эксперты рассказали о правилах путешествий в 2021 году

12:39 27.12.2020 (обновлено: 12:40 27.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В будущем году глубина бронирования туров изменится, путешествовать отдыхающие станут реже и будут выбирать для поездок ближайшие регионы, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали текущие тренды и спрогнозировали изменения, которые ожидают турсектор в новом году.
Эксперты отмечают, что ощущение неопределенности привело к снижению глубины бронирования — люди планируют поездки в последний момент. По мере восстановления объема перевозок покупать билеты заранее снова станет выгоднее.
Не только пандемия и страх заразиться коронавирусом будут влиять на желание путешествовать. К снижению мобильности приведет еще и падение доходов населения. Значит наиболее востребованными будут авиабилеты лоукостеров, а авиаперевозчики займутся оптимизацией расходов.
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Восстановление международного туризма зависит от продолжительности пандемии и решений правительств. Но, скорее всего, отправляясь за границу, путешественникам придется подготовить справки о состоянии здоровья.
А еще государства будут быстрее и жестче реагировать на новости о появлении новых рисков пандемии. То есть ограничения в местах отдыха могут быть довольно существенные, а границы в случае опасности распространения болезни будут закрывать очень быстро.
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