https://ria.ru/20201227/prognoz-1591134195.html
В Роспотребнадзоре дали прогноз по угасанию коронавируса
В Роспотребнадзоре дали прогноз по угасанию коронавируса
Академик РАН, заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский спрогнозировал... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T17:22
2020-12-27T17:22
2020-12-27T19:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вадим покровский
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Академик РАН, заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в следующем году.Как отметил Покровский, никуда не денутся туберкулез, малярия и ВИЧ-инфекция, которые распространяются медленнее, но против них нет вакцины.При этом академик призвал не бояться эпидемии чумы, поскольку методика лечения заболевания известна и проста, а за передачей данной инфекции следят специалисты."У нас в России и окружающих странах специальные противочумные станции (за этим) следят", — пояснил он. Ученый подчеркнул, что эта болезнь полностью излечима."Думаю, к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться", — заключил Покровский.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По данным ВОЗ, выявили уже свыше 79 миллионов заражений новой инфекцией. Больше всего больных зафиксировано в США, Индии и Бразилии, эти же страны лидируют и по числу жертв.По числу инфицированных Россия занимает четвертую строчку в мире. С весны в стране зафиксировали более трех миллионов случаев COVID-19, в том числе 2,45 миллиона человек выздоровели и более 54 тысяч скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вадим покровский, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Академик РАН
, заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский
спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в следующем году.
"В будущем году нас ждет угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением", — сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Как отметил Покровский, никуда не денутся туберкулез, малярия и ВИЧ-инфекция, которые распространяются медленнее, но против них нет вакцины.
При этом академик призвал не бояться эпидемии чумы, поскольку методика лечения заболевания известна и проста, а за передачей данной инфекции следят специалисты.
"У нас в России и окружающих странах специальные противочумные станции (за этим) следят", — пояснил он. Ученый подчеркнул, что эта болезнь полностью излечима.
"Думаю, к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться", — заключил Покровский.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По данным ВОЗ, выявили уже свыше 79 миллионов заражений новой инфекцией. Больше всего больных зафиксировано в США
, Индии
и Бразилии
, эти же страны лидируют и по числу жертв.
По числу инфицированных Россия занимает четвертую строчку в мире. С весны в стране зафиксировали более трех миллионов случаев COVID-19, в том числе 2,45 миллиона человек выздоровели и более 54 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.