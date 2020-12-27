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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201227/prognoz-1591134195.html
В Роспотребнадзоре дали прогноз по угасанию коронавируса
В Роспотребнадзоре дали прогноз по угасанию коронавируса
Академик РАН, заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский спрогнозировал... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T17:22
2020-12-27T19:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вадим покровский
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Академик РАН, заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в следующем году.Как отметил Покровский, никуда не денутся туберкулез, малярия и ВИЧ-инфекция, которые распространяются медленнее, но против них нет вакцины.При этом академик призвал не бояться эпидемии чумы, поскольку методика лечения заболевания известна и проста, а за передачей данной инфекции следят специалисты."У нас в России и окружающих странах специальные противочумные станции (за этим) следят", — пояснил он. Ученый подчеркнул, что эта болезнь полностью излечима."Думаю, к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться", — заключил Покровский.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По данным ВОЗ, выявили уже свыше 79 миллионов заражений новой инфекцией. Больше всего больных зафиксировано в США, Индии и Бразилии, эти же страны лидируют и по числу жертв.По числу инфицированных Россия занимает четвертую строчку в мире. С весны в стране зафиксировали более трех миллионов случаев COVID-19, в том числе 2,45 миллиона человек выздоровели и более 54 тысяч скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вадим покровский, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре дали прогноз по угасанию коронавируса

17:22 27.12.2020 (обновлено: 19:14 27.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Академик РАН, заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в следующем году.

"В будущем году нас ждет угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением", — сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Как отметил Покровский, никуда не денутся туберкулез, малярия и ВИЧ-инфекция, которые распространяются медленнее, но против них нет вакцины.
При этом академик призвал не бояться эпидемии чумы, поскольку методика лечения заболевания известна и проста, а за передачей данной инфекции следят специалисты.
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"У нас в России и окружающих странах специальные противочумные станции (за этим) следят", — пояснил он. Ученый подчеркнул, что эта болезнь полностью излечима.
"Думаю, к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться", — заключил Покровский.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По данным ВОЗ, выявили уже свыше 79 миллионов заражений новой инфекцией. Больше всего больных зафиксировано в США, Индии и Бразилии, эти же страны лидируют и по числу жертв.
По числу инфицированных Россия занимает четвертую строчку в мире. С весны в стране зафиксировали более трех миллионов случаев COVID-19, в том числе 2,45 миллиона человек выздоровели и более 54 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВадим ПокровскийРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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