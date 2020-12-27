https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591104883.html

В Москве за сутки госпитализировали 1798 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1798 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализировано 1798 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 552 человека, сообщает в воскресенье столичный оперативный РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T11:12

2020-12-27T11:12

2020-12-27T11:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1798 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 552 человека, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице подтверждено 6620 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1798 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 552 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что 11,1% среди заболевших - дети, 40,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% – от 46 до 65 лет, еще 12,7% - от 66 до 79 лет. Также 5% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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