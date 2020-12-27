https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591104883.html
В Москве за сутки госпитализировали 1798 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1798 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализировано 1798 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 552 человека, сообщает в воскресенье столичный оперативный РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T11:12
2020-12-27T11:12
2020-12-27T11:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589623007_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cf9b2fdaaeba5e875004a127be8b09d.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1798 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 552 человека, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице подтверждено 6620 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1798 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 552 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что 11,1% среди заболевших - дети, 40,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% – от 46 до 65 лет, еще 12,7% - от 66 до 79 лет. Также 5% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589623007_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_7f2b6a402467f71860397a9bd0ab46e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
За последние сутки в Москве
госпитализировано 1798 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 552 человека, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 6620 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1798 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 552 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 11,1% среди заболевших - дети, 40,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% – от 46 до 65 лет, еще 12,7% - от 66 до 79 лет. Также 5% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.