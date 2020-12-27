https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591098987.html

Начались испытания "штормового охотника" для борьбы с COVID-19

Начались испытания "штормового охотника" для борьбы с COVID-19

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCLH) начали испытания нового препарата Storm Chaser ("штормовой охотник") для потенциального получения быстрого... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T10:02

2020-12-27T10:02

2020-12-27T13:56

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

лондон

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCLH) начали испытания нового препарата Storm Chaser ("штормовой охотник") для потенциального получения быстрого иммунитета к коронавирусу, сообщает The Guardian.Сейчас средство находится на первой фазе клинических испытаний на людях. Коктейль из антител должен быть введен десяти добровольцам в два этапа. Предполагается, что иммунный ответ на инъекцию такой смеси возникнет уже в течение нескольких дней и будет защищать от коронавируса от шести до 12 месяцев.Разработчики Storm Chaser заявляют, что в случае успеха исследований препарат может появиться в гражданском обороте уже весной и назначаться в качестве неотложной помощи пациентам больниц и жильцам домов престарелых, чтобы предотвратить вспышки COVID-19. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

лондон

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2020

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коронавирус covid-19, великобритания, лондон