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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201227/chukotka-1591104465.html
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Чукотском автономном округе — 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T11:06
2020-12-27T11:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Чукотском автономном округе — 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0,2%, 2. Еврейская автономная область - 0,4%, 3. Республика Тыва - 0,5%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591098987.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

11:06 27.12.2020
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкВрач Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме
Врач Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Чукотском автономном округе — 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0,2%, 2. Еврейская автономная область - 0,4%, 3. Республика Тыва - 0,5%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чукотский автономный округ
 
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