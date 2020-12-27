https://ria.ru/20201227/chukotka-1591104465.html

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Чукотском автономном округе — 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T11:06

2020-12-27T11:06

2020-12-27T11:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чукотский автономный округ

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Чукотском автономном округе — 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0,2%, 2. Еврейская автономная область - 0,4%, 3. Республика Тыва - 0,5%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591098987.html

чукотский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ