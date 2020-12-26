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СМИ: народную артистку России Марину Зудину экстренно госпитализировали
СМИ: народную артистку России Марину Зудину экстренно госпитализировали
Народную артистку России Марину Зудину экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T13:10
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культура
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Народную артистку России Марину Зудину экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Пятый канал.По данным телеканала, актриса почувствовала себя плохо, после чего ей вызвали скорую. Медики приняли решить госпитализировать Зудину в одну из столичных клиник.По информации СМИ, у артистки диагностировали вертебро-базилярную недостаточность.Марина Зудина — российская актриса театра и кино, вдова народного артиста СССР Олега Табакова. Получила известность благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как "Содержанки", "Есенин", "Танго с ангелом", и других.
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марина зудина

СМИ: народную артистку России Марину Зудину экстренно госпитализировали

13:10 26.12.2020 (обновлено: 16:16 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Марина Зудина на премьере второго сезона сериала режиссера Константина Богомолова "Содержанки"
Актриса Марина Зудина на премьере второго сезона сериала режиссера Константина Богомолова Содержанки - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Народную артистку России Марину Зудину экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Пятый канал.
По данным телеканала, актриса почувствовала себя плохо, после чего ей вызвали скорую. Медики приняли решить госпитализировать Зудину в одну из столичных клиник.
По информации СМИ, у артистки диагностировали вертебро-базилярную недостаточность.
Марина Зудина — российская актриса театра и кино, вдова народного артиста СССР Олега Табакова. Получила известность благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как "Содержанки", "Есенин", "Танго с ангелом", и других.
 
КультураМарина Зудина
 
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