https://ria.ru/20201226/zudina-1591041277.html

СМИ: народную артистку России Марину Зудину экстренно госпитализировали

СМИ: народную артистку России Марину Зудину экстренно госпитализировали

Народную артистку России Марину Зудину экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T13:10

2020-12-26T13:10

2020-12-26T16:16

культура

марина зудина

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Народную артистку России Марину Зудину экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Пятый канал.По данным телеканала, актриса почувствовала себя плохо, после чего ей вызвали скорую. Медики приняли решить госпитализировать Зудину в одну из столичных клиник.По информации СМИ, у артистки диагностировали вертебро-базилярную недостаточность.Марина Зудина — российская актриса театра и кино, вдова народного артиста СССР Олега Табакова. Получила известность благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как "Содержанки", "Есенин", "Танго с ангелом", и других.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина зудина