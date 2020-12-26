Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20201226/zhile-1591037755.html
Власти Якутии рассказали о переселении из аварийного жилья
Власти Якутии рассказали о переселении из аварийного жилья
Более 60 тысяч жителей региона вошли в программу переселения из аварийного жилья в Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T12:48
2020-12-26T12:48
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
жилье
арктика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588463773_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_a2205a93735ec5da8ff74dc78c118e5d.jpg
ЯКУТСК, 26 дек – РИА Новости. Более 60 тысяч жителей региона вошли в программу переселения из аварийного жилья в Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.В пятницу в селе Майя и в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского власти республики ввели три многоквартирных жилых дома в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Ключи от квартир новоселам вручил первый зампред правительства Кирилл Бычков.Отмечается, что новое жилье обрели владельцы 124 квартир, расположенных в аварийных домах с площадью более 5 тысяч квадратных метров. В ближайшем будущем власти обещают расселить в районе еще более 60 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Как пояснили в кабмине, это около 200 многоквартирных домов, где сейчас проживают более 2 тысяч граждан.По словам Бычкова, в Якутии проходит самая масштабная среди регионов России программа по переселению граждан из аварийного жилья. Несмотря на сложные погодные условия и пандемию, все работы завершаются в срок."Программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" реализуется во всех 36 муниципальных образованиях республики, включая 13 арктических районов. В рамках адресной программы в республике планируется расселить 1 миллион 156 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в результате чего 62 тысячи якутян, в том числе 8 тысяч жителей Арктики и труднодоступных населённых пунктов, переедут в новое безопасное жилье", - рассказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что на этап 2019-2020 годов в Якутии планируется расселение 4903 граждан из 85,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья.
https://ria.ru/20201225/yakutiya-1590941665.html
республика саха (якутия)
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588463773_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_7bcd81a54d838d02db82ff30f0874fd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), жилье, арктика, общество

Власти Якутии рассказали о переселении из аварийного жилья

12:48 26.12.2020
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 26 дек – РИА Новости. Более 60 тысяч жителей региона вошли в программу переселения из аварийного жилья в Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
В пятницу в селе Майя и в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского власти республики ввели три многоквартирных жилых дома в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Ключи от квартир новоселам вручил первый зампред правительства Кирилл Бычков.
Отмечается, что новое жилье обрели владельцы 124 квартир, расположенных в аварийных домах с площадью более 5 тысяч квадратных метров. В ближайшем будущем власти обещают расселить в районе еще более 60 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Как пояснили в кабмине, это около 200 многоквартирных домов, где сейчас проживают более 2 тысяч граждан.
По словам Бычкова, в Якутии проходит самая масштабная среди регионов России программа по переселению граждан из аварийного жилья. Несмотря на сложные погодные условия и пандемию, все работы завершаются в срок.
Спортивный комплекс с плавательными бассейнами в Нижнем-Бестяхе Мегино-Кангаласского улуса Якутии - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 15:42Республика Саха (Якутия)
Спорткомплекс с бассейном впервые открыли в сельской местности Якутии
"Программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" реализуется во всех 36 муниципальных образованиях республики, включая 13 арктических районов. В рамках адресной программы в республике планируется расселить 1 миллион 156 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в результате чего 62 тысячи якутян, в том числе 8 тысяч жителей Арктики и труднодоступных населённых пунктов, переедут в новое безопасное жилье", - рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на этап 2019-2020 годов в Якутии планируется расселение 4903 граждан из 85,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья.
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)ЖильеАрктикаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51Певица Монеточка вышла замуж
15:44МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу
15:37Названа причина смерти разведчика Джорджа Блейка
15:31"С Россией шутки плохи": японцы оценили новые военные объекты на Курилах
15:27Медик оценил закрытие границ с Британией из-за COVID-19
15:27Названы продукты, которые лучше убрать из холодильника
15:21СК объяснил отмену домашнего ареста депутату из-за смертельного ДТП
15:18Источник раскрыл подробности операции по задержанию боевиков в Дагестане
15:14В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о готовности к мобилизации
14:57У Сноудена родился сын
14:50Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Блейка
14:34Сочинец угрожал убить себя, не желая идти в армию
14:28В США за сутки выявили 106 тысяч заболевших COVID-19
14:16В Израиле опровергли сообщения о подрыве патруля на границе с Ливаном
14:15Рогозин назвал глобальную цель России в космосе
13:46Посольство рассказало о пожаре на российском судне на Канарских островах
13:39Два китайских корабля вошли в территориальные воды Японии
13:37Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
13:30Актриса Марина Зудина опровергла сообщения о своей госпитализации
13:29СМИ: при пожаре в египетской больнице погибли семь человек
Лента новостейМолния