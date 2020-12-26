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Власти Якутии рассказали о переселении из аварийного жилья
Власти Якутии рассказали о переселении из аварийного жилья
Более 60 тысяч жителей региона вошли в программу переселения из аварийного жилья в Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T12:48
2020-12-26T12:48
2020-12-26T12:48
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
жилье
арктика
общество
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ЯКУТСК, 26 дек – РИА Новости. Более 60 тысяч жителей региона вошли в программу переселения из аварийного жилья в Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.В пятницу в селе Майя и в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского власти республики ввели три многоквартирных жилых дома в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Ключи от квартир новоселам вручил первый зампред правительства Кирилл Бычков.Отмечается, что новое жилье обрели владельцы 124 квартир, расположенных в аварийных домах с площадью более 5 тысяч квадратных метров. В ближайшем будущем власти обещают расселить в районе еще более 60 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Как пояснили в кабмине, это около 200 многоквартирных домов, где сейчас проживают более 2 тысяч граждан.По словам Бычкова, в Якутии проходит самая масштабная среди регионов России программа по переселению граждан из аварийного жилья. Несмотря на сложные погодные условия и пандемию, все работы завершаются в срок."Программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" реализуется во всех 36 муниципальных образованиях республики, включая 13 арктических районов. В рамках адресной программы в республике планируется расселить 1 миллион 156 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в результате чего 62 тысячи якутян, в том числе 8 тысяч жителей Арктики и труднодоступных населённых пунктов, переедут в новое безопасное жилье", - рассказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что на этап 2019-2020 годов в Якутии планируется расселение 4903 граждан из 85,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья.
https://ria.ru/20201225/yakutiya-1590941665.html
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республика саха (якутия), жилье, арктика, общество
ЯКУТСК, 26 дек – РИА Новости.
Более 60 тысяч жителей региона вошли в программу переселения из аварийного жилья в Якутии
, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
В пятницу в селе Майя и в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского власти республики ввели три многоквартирных жилых дома в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Ключи от квартир новоселам вручил первый зампред правительства Кирилл Бычков.
Отмечается, что новое жилье обрели владельцы 124 квартир, расположенных в аварийных домах с площадью более 5 тысяч квадратных метров. В ближайшем будущем власти обещают расселить в районе еще более 60 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Как пояснили в кабмине, это около 200 многоквартирных домов, где сейчас проживают более 2 тысяч граждан.
По словам Бычкова, в Якутии проходит самая масштабная среди регионов России программа по переселению граждан из аварийного жилья. Несмотря на сложные погодные условия и пандемию, все работы завершаются в срок.
"Программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" реализуется во всех 36 муниципальных образованиях республики, включая 13 арктических районов. В рамках адресной программы в республике планируется расселить 1 миллион 156 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в результате чего 62 тысячи якутян, в том числе 8 тысяч жителей Арктики
и труднодоступных населённых пунктов, переедут в новое безопасное жилье", - рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на этап 2019-2020 годов в Якутии планируется расселение 4903 граждан из 85,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья.