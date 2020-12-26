https://ria.ru/20201226/zhile-1591037755.html

Власти Якутии рассказали о переселении из аварийного жилья

Власти Якутии рассказали о переселении из аварийного жилья

Более 60 тысяч жителей региона вошли в программу переселения из аварийного жилья в Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T12:48

2020-12-26T12:48

2020-12-26T12:48

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

жилье

арктика

общество

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ЯКУТСК, 26 дек – РИА Новости. Более 60 тысяч жителей региона вошли в программу переселения из аварийного жилья в Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.В пятницу в селе Майя и в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского власти республики ввели три многоквартирных жилых дома в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Ключи от квартир новоселам вручил первый зампред правительства Кирилл Бычков.Отмечается, что новое жилье обрели владельцы 124 квартир, расположенных в аварийных домах с площадью более 5 тысяч квадратных метров. В ближайшем будущем власти обещают расселить в районе еще более 60 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Как пояснили в кабмине, это около 200 многоквартирных домов, где сейчас проживают более 2 тысяч граждан.По словам Бычкова, в Якутии проходит самая масштабная среди регионов России программа по переселению граждан из аварийного жилья. Несмотря на сложные погодные условия и пандемию, все работы завершаются в срок."Программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" реализуется во всех 36 муниципальных образованиях республики, включая 13 арктических районов. В рамках адресной программы в республике планируется расселить 1 миллион 156 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в результате чего 62 тысячи якутян, в том числе 8 тысяч жителей Арктики и труднодоступных населённых пунктов, переедут в новое безопасное жилье", - рассказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что на этап 2019-2020 годов в Якутии планируется расселение 4903 граждан из 85,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

https://ria.ru/20201225/yakutiya-1590941665.html

республика саха (якутия)

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), жилье, арктика, общество