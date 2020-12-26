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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201226/shtamm-1591011364.html
Раскрыта опасность выявленного в Британии штамма коронавируса
Раскрыта опасность выявленного в Британии штамма коронавируса
Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавирусной инфекции может стать более опасным, чем ранее известные. К такому выводу пришли специалисты из Центра... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T02:35
2020-12-26T09:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
геннадий онищенко
великобритания
в мире
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавирусной инфекции может стать более опасным, чем ранее известные. К такому выводу пришли специалисты из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, говорится на портале MedicalXpress.По данным ученых, новый штамм более заразен, чем изначальный на 56 процентов, и, как считают специалисты, эта особенность приведет к росту заполняемости больниц из-за новых зараженных.Исследователи подчеркнули, что даже сохранение введенных в Великобритании во время пандемии ограничительных мер, включая локдаун, не позволит предотвратить подобного сценария. При этом любое послабление приведет к резкому росту числа заболевших.Мутация существующего штаммаРанее депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с RT заявил, что обнаруженная в Великобритании мутация коронавируса — это мутация существующего вируса, а не новый штамм.Бывший глава Роспотребнадзора допустил, что инфекция, вероятно, станет распространяться с большей интенсивностью, но мутация не повлияет на агрессивность коронавируса. "Британский" штаммРанее сообщалось о выявлении в Британии новой мутации коронавирусной инфекции. Как считают местные медики, новый штамм на 70 процентов более заразен и быстрее распространяется. Однако ученые не привели свидетельств того, что более смертоносен или приводит к более тяжелому течению заболевания. Этот тип коронавируса нашли уже в восьми странах.Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России не зафиксировали обнаруженного в Британии нового штамма коронавирусной инфекции. По ее словам, ведомство держит ситуацию на контроле. Так, например, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уже поручили готовить тест-систему, которая выявляла бы именно этот штамм.Попова заверила, что российские вакцины будут эффективны в том числе и против нового штамма коронавируса.С 22 декабря Россия на неделю приостановила авиасообщение с Великобританией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), геннадий онищенко, великобритания, в мире

Раскрыта опасность выявленного в Британии штамма коронавируса

02:35 26.12.2020 (обновлено: 09:47 26.12.2020)
 
© AP Photo / Hannah McKayМедики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© AP Photo / Hannah McKay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавирусной инфекции может стать более опасным, чем ранее известные. К такому выводу пришли специалисты из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, говорится на портале MedicalXpress.
По данным ученых, новый штамм более заразен, чем изначальный на 56 процентов, и, как считают специалисты, эта особенность приведет к росту заполняемости больниц из-за новых зараженных.
Исследователи подчеркнули, что даже сохранение введенных в Великобритании во время пандемии ограничительных мер, включая локдаун, не позволит предотвратить подобного сценария. При этом любое послабление приведет к резкому росту числа заболевших.
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Мутация существующего штамма

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с RT заявил, что обнаруженная в Великобритании мутация коронавируса — это мутация существующего вируса, а не новый штамм.

"Это не новый штамм, это тот же самый штамм, но он мутировал и стал более контагиозным. Кстати, он не первый раз мутирует в этом направлении. Когда все еще гнездилось в Китае, в провинции Хубэй, в городе Ухани, тогда был сделан первый шаг этого коронавируса, когда он стал более контагиозным, то есть он стал более интенсивно и агрессивно распространяться среди людей", — сказал Онищенко.

Бывший глава Роспотребнадзора допустил, что инфекция, вероятно, станет распространяться с большей интенсивностью, но мутация не повлияет на агрессивность коронавируса.
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"Британский" штамм

Ранее сообщалось о выявлении в Британии новой мутации коронавирусной инфекции. Как считают местные медики, новый штамм на 70 процентов более заразен и быстрее распространяется. Однако ученые не привели свидетельств того, что более смертоносен или приводит к более тяжелому течению заболевания. Этот тип коронавируса нашли уже в восьми странах.
Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России не зафиксировали обнаруженного в Британии нового штамма коронавирусной инфекции. По ее словам, ведомство держит ситуацию на контроле. Так, например, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уже поручили готовить тест-систему, которая выявляла бы именно этот штамм.
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С 22 декабря Россия на неделю приостановила авиасообщение с Великобританией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Геннадий ОнищенкоВеликобританияВ мире
 
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