https://ria.ru/20201226/shtamm-1591011364.html

Раскрыта опасность выявленного в Британии штамма коронавируса

Раскрыта опасность выявленного в Британии штамма коронавируса

Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавирусной инфекции может стать более опасным, чем ранее известные. К такому выводу пришли специалисты из Центра... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T02:35

2020-12-26T02:35

2020-12-26T09:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

геннадий онищенко

великобритания

в мире

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавирусной инфекции может стать более опасным, чем ранее известные. К такому выводу пришли специалисты из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, говорится на портале MedicalXpress.По данным ученых, новый штамм более заразен, чем изначальный на 56 процентов, и, как считают специалисты, эта особенность приведет к росту заполняемости больниц из-за новых зараженных.Исследователи подчеркнули, что даже сохранение введенных в Великобритании во время пандемии ограничительных мер, включая локдаун, не позволит предотвратить подобного сценария. При этом любое послабление приведет к резкому росту числа заболевших.Мутация существующего штаммаРанее депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с RT заявил, что обнаруженная в Великобритании мутация коронавируса — это мутация существующего вируса, а не новый штамм.Бывший глава Роспотребнадзора допустил, что инфекция, вероятно, станет распространяться с большей интенсивностью, но мутация не повлияет на агрессивность коронавируса. "Британский" штаммРанее сообщалось о выявлении в Британии новой мутации коронавирусной инфекции. Как считают местные медики, новый штамм на 70 процентов более заразен и быстрее распространяется. Однако ученые не привели свидетельств того, что более смертоносен или приводит к более тяжелому течению заболевания. Этот тип коронавируса нашли уже в восьми странах.Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России не зафиксировали обнаруженного в Британии нового штамма коронавирусной инфекции. По ее словам, ведомство держит ситуацию на контроле. Так, например, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уже поручили готовить тест-систему, которая выявляла бы именно этот штамм.Попова заверила, что российские вакцины будут эффективны в том числе и против нового штамма коронавируса.С 22 декабря Россия на неделю приостановила авиасообщение с Великобританией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590487472.html

https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590778117.html

https://ria.ru/20201226/shtamm-1591011082.html

великобритания

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), геннадий онищенко, великобритания, в мире