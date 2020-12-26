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Новый год—2021
https://ria.ru/20201226/shampanskoe-1591009749.html
Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
Для начала поймите, как игристые вина делятся по содержанию сахара: это экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое. Поэтому обращайте внимание... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T03:13
2020-12-26T03:13
новый год—2021
олеся буняева
россия
роскачество
игристое вино
общество
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Для начала поймите, как игристые вина делятся по содержанию сахара: это экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое. Поэтому обращайте внимание на этикетку шампанского: если любите сладкое – брют явно не ваш выбор, рассказала агентству "Прайм" директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.Между тем, покупатели все больше интересуются брютами.Цвет игристого вина на качество шампанского не влияет, а вот выдержка – очень. Как правило, игристые вина бывают выдержанными классическим шампанским методом. Выбирая недорогой напиток, обращайте внимание на год урожая или на дату розлива (если год не указан). Надпись "газированный винный напиток" на этикетке должна предостеречь от покупки. В состав такого "напитка" входят вода и ароматизаторы, предостерегает Буняева. Она также подчеркнула, что сэкономить можно, покупая отечественные игристые вина – по качеству они ничуть не хуже импортных, а по цене заметно выигрывают.
https://ria.ru/20201222/ikra-1590423433.html
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олеся буняева, россия, роскачество, игристое вино, общество

Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское

03:13 26.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШампанское
Шампанское - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Для начала поймите, как игристые вина делятся по содержанию сахара: это экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое. Поэтому обращайте внимание на этикетку шампанского: если любите сладкое – брют явно не ваш выбор, рассказала агентству "Прайм" директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
Между тем, покупатели все больше интересуются брютами.

"У разных производителей доля этой категории игристого вина может занимать до трети в общем объёме. В "Винном гиде России" Роскачества соотношение сухих и более сладких вин примерно 50\50: среди 70 вин в исследование вошли 33 брюта и экстра брюта. Остальное – полусухие, полусладкие и сладкие игристые", – отмечает Буняева.

Цвет игристого вина на качество шампанского не влияет, а вот выдержка – очень. Как правило, игристые вина бывают выдержанными классическим шампанским методом. Выбирая недорогой напиток, обращайте внимание на год урожая или на дату розлива (если год не указан).
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Надпись "газированный винный напиток" на этикетке должна предостеречь от покупки. В состав такого "напитка" входят вода и ароматизаторы, предостерегает Буняева.
Она также подчеркнула, что сэкономить можно, покупая отечественные игристые вина – по качеству они ничуть не хуже импортных, а по цене заметно выигрывают.
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