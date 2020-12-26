https://ria.ru/20201226/shampanskoe-1591009749.html

Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское

Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское

Для начала поймите, как игристые вина делятся по содержанию сахара: это экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое. Поэтому обращайте внимание... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T03:13

2020-12-26T03:13

2020-12-26T03:13

новый год—2021

олеся буняева

россия

роскачество

игристое вино

общество

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Для начала поймите, как игристые вина делятся по содержанию сахара: это экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое. Поэтому обращайте внимание на этикетку шампанского: если любите сладкое – брют явно не ваш выбор, рассказала агентству "Прайм" директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.Между тем, покупатели все больше интересуются брютами.Цвет игристого вина на качество шампанского не влияет, а вот выдержка – очень. Как правило, игристые вина бывают выдержанными классическим шампанским методом. Выбирая недорогой напиток, обращайте внимание на год урожая или на дату розлива (если год не указан). Надпись "газированный винный напиток" на этикетке должна предостеречь от покупки. В состав такого "напитка" входят вода и ароматизаторы, предостерегает Буняева. Она также подчеркнула, что сэкономить можно, покупая отечественные игристые вина – по качеству они ничуть не хуже импортных, а по цене заметно выигрывают.

https://ria.ru/20201222/ikra-1590423433.html

https://ria.ru/20201208/retsepty-1588236219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олеся буняева, россия, роскачество, игристое вино, общество