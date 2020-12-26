https://ria.ru/20201226/privivka-1591066605.html

В Германии первую прививку от коронавируса сделали 101-летней женщине

В Германии первую прививку от коронавируса сделали 101-летней женщине

Первой прививку от коронавируса в ФРГ получила 101-летняя женщина, которая проживает в доме для престарелых в федеральной земле Саксония-Ангальт, сообщил в... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T19:14

2020-12-26T19:14

2020-12-26T19:15

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

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БЕРЛИН, 26 дек - РИА Новости. Первой прививку от коронавируса в ФРГ получила 101-летняя женщина, которая проживает в доме для престарелых в федеральной земле Саксония-Ангальт, сообщил в субботу таблоид BILD.Прививки вакциной Biontech/Pfizer получили и другие проживающие, а также персонал, пишет таблоид.Ранее в субботу первые партии вакцины Biontech/Pfizer поступили в Германию, они будут в равных долях распределены между 16 федеральными землями, заявил глава Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет. Согласно национальному плану, принятому ранее в минздраве ФРГ, старт вакцинации произойдет 27 декабря, в первую очередь будут привиты лица старше 80 лет, сотрудники и персонал домов для престарелых, а также медицинский персонал реанимации и приемного покоя, который находится в "зоне риска" на предмет заражения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/voz--1590046229.html

германия

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коронавирус covid-19, коронавирусы, германия, в мире