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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201226/privivka-1591066605.html
В Германии первую прививку от коронавируса сделали 101-летней женщине
В Германии первую прививку от коронавируса сделали 101-летней женщине
Первой прививку от коронавируса в ФРГ получила 101-летняя женщина, которая проживает в доме для престарелых в федеральной земле Саксония-Ангальт, сообщил в... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T19:14
2020-12-26T19:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
германия
в мире
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БЕРЛИН, 26 дек - РИА Новости. Первой прививку от коронавируса в ФРГ получила 101-летняя женщина, которая проживает в доме для престарелых в федеральной земле Саксония-Ангальт, сообщил в субботу таблоид BILD.Прививки вакциной Biontech/Pfizer получили и другие проживающие, а также персонал, пишет таблоид.Ранее в субботу первые партии вакцины Biontech/Pfizer поступили в Германию, они будут в равных долях распределены между 16 федеральными землями, заявил глава Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет. Согласно национальному плану, принятому ранее в минздраве ФРГ, старт вакцинации произойдет 27 декабря, в первую очередь будут привиты лица старше 80 лет, сотрудники и персонал домов для престарелых, а также медицинский персонал реанимации и приемного покоя, который находится в "зоне риска" на предмет заражения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, германия, в мире

В Германии первую прививку от коронавируса сделали 101-летней женщине

19:14 26.12.2020 (обновлено: 19:15 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 дек - РИА Новости. Первой прививку от коронавируса в ФРГ получила 101-летняя женщина, которая проживает в доме для престарелых в федеральной земле Саксония-Ангальт, сообщил в субботу таблоид BILD.
Прививки вакциной Biontech/Pfizer получили и другие проживающие, а также персонал, пишет таблоид.
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 18:12
Разработка вакцин против COVID-19 в России и мире
Ранее в субботу первые партии вакцины Biontech/Pfizer поступили в Германию, они будут в равных долях распределены между 16 федеральными землями, заявил глава Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет. Согласно национальному плану, принятому ранее в минздраве ФРГ, старт вакцинации произойдет 27 декабря, в первую очередь будут привиты лица старше 80 лет, сотрудники и персонал домов для престарелых, а также медицинский персонал реанимации и приемного покоя, который находится в "зоне риска" на предмет заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря, 16:24
В ВОЗ поделились неутешительным прогнозом по COVID на 2021 год
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыГерманияВ мире
 
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