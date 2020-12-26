https://ria.ru/20201226/privivka-1591066605.html
В Германии первую прививку от коронавируса сделали 101-летней женщине
В Германии первую прививку от коронавируса сделали 101-летней женщине
Первой прививку от коронавируса в ФРГ получила 101-летняя женщина, которая проживает в доме для престарелых в федеральной земле Саксония-Ангальт, сообщил в... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T19:14
2020-12-26T19:14
2020-12-26T19:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578652431_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_788eed281567a294bb2e8553713e5bd8.jpg
БЕРЛИН, 26 дек - РИА Новости. Первой прививку от коронавируса в ФРГ получила 101-летняя женщина, которая проживает в доме для престарелых в федеральной земле Саксония-Ангальт, сообщил в субботу таблоид BILD.Прививки вакциной Biontech/Pfizer получили и другие проживающие, а также персонал, пишет таблоид.Ранее в субботу первые партии вакцины Biontech/Pfizer поступили в Германию, они будут в равных долях распределены между 16 федеральными землями, заявил глава Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет. Согласно национальному плану, принятому ранее в минздраве ФРГ, старт вакцинации произойдет 27 декабря, в первую очередь будут привиты лица старше 80 лет, сотрудники и персонал домов для престарелых, а также медицинский персонал реанимации и приемного покоя, который находится в "зоне риска" на предмет заражения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201219/voz--1590046229.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578652431_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_246880cf80a1ef1321177534fbdbebbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, германия, в мире