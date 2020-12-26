https://ria.ru/20201226/pozhar-1591060918.html

В Красноярском крае загорелся жилой дом

В Красноярском крае загорелся жилой дом

Двенадцатиквартирный жилой дом горит в Туруханске на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T18:00

2020-12-26T18:00

2020-12-26T18:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

туруханский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 26 дек – РИА Новости. Двенадцатиквартирный жилой дом горит в Туруханске на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."В 16.43 (12.43 мск) 26 декабря в Туруханском районе, населенном пункте Туруханск произошел пожар в двухэтажном жилом доме. На тушение пожара всего привлекается 16 человек, шесть единиц техники, из них от МЧС России 10 человек, три единицы техники", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в данный момент площадь пожара увеличилась до 240 квадратных метров. Пожарными спасено четыре человека. Всего в доме проживают 25 человек, в том числе шесть детей. Отмечается, что во время тушения пожара людям был предоставлен автобус и временное жилье, однако все жители отказались и разъехались по родственникам. Предварительно, погибших и пострадавших нет.По данным сервиса Yandex, температура воздуха в Туруханске в данный момент - минус 42 градуса.

https://ria.ru/20201225/pozhar-1590924908.html

красноярский край

туруханский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, туруханский район, происшествия