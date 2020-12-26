https://ria.ru/20201226/kholodilnik-1591050304.html

Названы продукты, которые лучше убрать из холодильника

Названы продукты, которые лучше убрать из холодильника

Пользователь WeChat перечислил продукты, которые нельзя хранить в холодильнике. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T15:27

2020-12-26T15:27

2020-12-26T15:40

здоровье

продукты

общество

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пользователь WeChat перечислил продукты, которые нельзя хранить в холодильнике.По словам автора, капуста, шпинат, салат, зеленый лук и другие листовые овощи теряют вкусовые свойства при длительном хранении в холодильнике. Кроме того, от них начнет исходить неприятный запах, который повлияет на лежащие рядом продукты. Такие овощи он рекомендует съедать сразу после покупки. Если все же нужно, чтобы они какое-то время полежали, листовые следует держать при температуре от нуля до четырех градусов, но не в холодильнике. Можно убрать овощи в полиэтиленовый пакет и выставить его за окно. Еще один способ продлить срок хранения — срезать корни, а сами овощи поместить в небольшие емкости с водой.Все виды тропических фруктов, включая папайю, личи и бананы, а также помидоры, огурцы и прочие овощи также нельзя долго хранить в холодильнике.В холодной среде помидоры станут мягкими и водянистыми, а бананы будут портиться, чернеть и гнить быстрее, чем при обычных температурах. Яблоки, персики, апельсины, киви и прочие свежие фрукты без повреждений также можно держать при комнатной температуре в течение 15-30 дней. В холодильнике в них могут попасть бактерии, что уменьшит срок годности этих продуктов. Фрукты можно поместить в емкость с низкой температурой только если они уже нарезаны, предварительно накрыв их пищевой пленкой.Мед тоже не следует хранить в холодильнике, так как там теряются его полезные свойства. В продуктах с высоким содержанием сахара и небольшим содержанием воды, таких как мед, бактерии размножаются медленно, поэтому их можно долго оставлять при комнатной температуре.Некоторые опасаются, что в открытой муке могут завестись жучки, поэтому убирают ее в холодильник. Но так делать не стоит, предупреждает автор. В холодной среде мука будет впитывать влагу и запахи других продуктов, изменит свои вкусовые свойства и начнет плесневеть. Чипсы, печенье, хлеб и паровые булочки, лапшу быстрого приготовления и шоколад содержат консерванты, которые позволяют долго хранить их при комнатных температурах. Чипсы и печенье в холодильнике будут сыреть. Хлеб и паровые булочки, напротив, могут засохнуть. Лапша быстрого приготовления станет мягкой, а шоколад покроется белым налетом.Недоеденную пищу тоже не следует класть в холодильник просто так. Остатки нужно накрыть крышкой, чтобы избежать бактериальной перекрестной инфекции."Таким образом, если у вас есть привычка класть все в холодильник, постарайтесь поскорее от нее избавиться", — заключил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201017/yaytsa-1580277653.html

https://rsport.ria.ru/20201128/yaytsa-1586709978.html

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здоровье, продукты, общество