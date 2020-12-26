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Названа опасность картофеля
Названа опасность картофеля
Употребление картофеля увеличивает риск повышения артериального давления, пишет Express со ссылкой на американских специалистов. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T16:40
2020-12-26T18:41
здоровье - общество
гипертония
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Употребление картофеля увеличивает риск повышения артериального давления, пишет Express со ссылкой на американских специалистов.Отмечается, что при правильном употреблении корнеплод обогатит организм витаминами, минералами, пищевыми волокнами и антиоксидантами. Медики установили безопасный для здоровья объем потребления — 200-300 граммов два раза в неделю.Превышение этой нормы, как считают исследователи, грозит гипертонией. Так, по данным ученых, употребление четырех и более порций картофеля в неделю повышает риск высокого давления на 11 процентов. В чем именно проявляется связь, пока не известно, однако эксперты полагают, что проблема связана с высокой гликемической нагрузкой продукта.При этом отмечается, что одним из лучших продуктов для борьбы с гипертонией является вареная свекла или свекольный сок. Отваривать продукт рекомендуется в кожуре, чтобы сохранить максимальное количество полезных свойств.
https://ria.ru/20201226/pokhmele-1591040114.html
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здоровье - общество, гипертония

Названа опасность картофеля

16:40 26.12.2020 (обновлено: 18:41 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий АньковСбор урожая картофеля
Сбор урожая картофеля - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Употребление картофеля увеличивает риск повышения артериального давления, пишет Express со ссылкой на американских специалистов.
Отмечается, что при правильном употреблении корнеплод обогатит организм витаминами, минералами, пищевыми волокнами и антиоксидантами. Медики установили безопасный для здоровья объем потребления — 200-300 граммов два раза в неделю.
Превышение этой нормы, как считают исследователи, грозит гипертонией. Так, по данным ученых, употребление четырех и более порций картофеля в неделю повышает риск высокого давления на 11 процентов. В чем именно проявляется связь, пока не известно, однако эксперты полагают, что проблема связана с высокой гликемической нагрузкой продукта.
При этом отмечается, что одним из лучших продуктов для борьбы с гипертонией является вареная свекла или свекольный сок. Отваривать продукт рекомендуется в кожуре, чтобы сохранить максимальное количество полезных свойств.
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