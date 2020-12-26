https://ria.ru/20201226/kartofel-1591055592.html

Названа опасность картофеля

Названа опасность картофеля

Употребление картофеля увеличивает риск повышения артериального давления, пишет Express со ссылкой на американских специалистов. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T16:40

2020-12-26T16:40

2020-12-26T18:41

здоровье - общество

гипертония

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Употребление картофеля увеличивает риск повышения артериального давления, пишет Express со ссылкой на американских специалистов.Отмечается, что при правильном употреблении корнеплод обогатит организм витаминами, минералами, пищевыми волокнами и антиоксидантами. Медики установили безопасный для здоровья объем потребления — 200-300 граммов два раза в неделю.Превышение этой нормы, как считают исследователи, грозит гипертонией. Так, по данным ученых, употребление четырех и более порций картофеля в неделю повышает риск высокого давления на 11 процентов. В чем именно проявляется связь, пока не известно, однако эксперты полагают, что проблема связана с высокой гликемической нагрузкой продукта.При этом отмечается, что одним из лучших продуктов для борьбы с гипертонией является вареная свекла или свекольный сок. Отваривать продукт рекомендуется в кожуре, чтобы сохранить максимальное количество полезных свойств.

https://ria.ru/20201226/pokhmele-1591040114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, гипертония