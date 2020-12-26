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Экономист назвал лучшее время для продажи долларов
Экономист назвал лучшее время для продажи долларов
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов в беседе с агентством "Прайм" дал россиянам советы по покупке и продаже... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T07:13
2020-12-26T07:13
2020-12-26T07:13
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рубль
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов в беседе с агентством "Прайм" дал россиянам советы по покупке и продаже иностранной валюты.Как рассказал эксперт, покупать валюту лучше всего в моменты снижения ее стоимости относительно рубля: для доллара это курс ниже 80 рублей, для евро — ниже 90 рублей. А продавать — на пике ее роста: когда доллар поднимается выше 80 рублей, а евро находится у отметок 93-94 рубля.Помимо этого, эксперт пояснил, что, хотя российский рубль и не возвращается к прежним уровням, циклы роста и спада валюты повторяются. И именно в периоды укрепления национальной валюты стоит покупать доллары и евро, а в моменты ослабления рубля продавать их.Кроме того, Тузов посоветовал делать долгосрочные вложения в долларовые накопления, так как это позволит сохранить средства от инфляции.Каким доллар больше никогда не будетРанее Тузов также объяснил, почему в ближайшее время курс американской валюты не вернется к отметке в 65 рублей за доллар.Эксперт объяснил, что на российскую валюту давит целый ряд негативных моментов: низкие цены на нефть, пандемия коронавируса и угроза новых санкций США.По словам эксперта, случившееся до пандемии коронавируса укрепление курса рубля до 61-63 за доллар в начале 2021 года было обусловлено ростом нефти до отметок 64-66 долларов за баррель Brent, российские энергоносители также росли в цене на общем позитиве.Однако сейчас ситуация кардинально изменилась — до проведения вакцинации в ведущих странах мира котировкам будет труднее расти, особенно на фоне мутации коронавируса.
https://radiosputnik.ria.ru/20201117/dollar-1584952963.html
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россия, цены на нефть, brent, сша, евро, доллар, рубль, экономика
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов в беседе с агентством "Прайм
" дал россиянам советы по покупке и продаже иностранной валюты.
Как рассказал эксперт, покупать валюту лучше всего в моменты снижения ее стоимости относительно рубля: для доллара
это курс ниже 80 рублей, для евро — ниже 90 рублей. А продавать — на пике ее роста: когда доллар поднимается выше 80 рублей, а евро находится у отметок 93-94 рубля.
"Совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она идет в рост – например, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя еще на прошлой неделе снизился к 72 рублям", – добавил Тузов.
Помимо этого, эксперт пояснил, что, хотя российский рубль и не возвращается к прежним уровням, циклы роста и спада валюты повторяются. И именно в периоды укрепления национальной валюты стоит покупать доллары и евро, а в моменты ослабления рубля продавать их.
Кроме того, Тузов посоветовал делать долгосрочные вложения в долларовые накопления, так как это позволит сохранить средства от инфляции.
Каким доллар больше никогда не будет
Ранее Тузов также объяснил, почему в ближайшее время курс американской валюты не вернется к отметке в 65 рублей за доллар.
Эксперт объяснил, что на российскую валюту давит целый ряд негативных моментов: низкие цены на нефть, пандемия коронавируса и угроза новых санкций США
.
"Для того чтобы курс вернулся к 65 рублям за один доллар, соответствующим образом должна вырасти цена на нефть, так как котировки остаются основным фактором поддержки российской валюты", — сказал Тузов.
По словам эксперта, случившееся до пандемии коронавируса укрепление курса рубля до 61-63 за доллар в начале 2021 года было обусловлено ростом нефти до отметок 64-66 долларов за баррель Brent
, российские энергоносители также росли в цене на общем позитиве.
Однако сейчас ситуация кардинально изменилась — до проведения вакцинации в ведущих странах мира котировкам будет труднее расти, особенно на фоне мутации коронавируса.