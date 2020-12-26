https://ria.ru/20201226/dollar-1591014704.html

Экономист назвал лучшее время для продажи долларов

Экономист назвал лучшее время для продажи долларов

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов в беседе с агентством "Прайм" дал россиянам советы по покупке и продаже... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T07:13

2020-12-26T07:13

2020-12-26T07:13

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов в беседе с агентством "Прайм" дал россиянам советы по покупке и продаже иностранной валюты.Как рассказал эксперт, покупать валюту лучше всего в моменты снижения ее стоимости относительно рубля: для доллара это курс ниже 80 рублей, для евро — ниже 90 рублей. А продавать — на пике ее роста: когда доллар поднимается выше 80 рублей, а евро находится у отметок 93-94 рубля.Помимо этого, эксперт пояснил, что, хотя российский рубль и не возвращается к прежним уровням, циклы роста и спада валюты повторяются. И именно в периоды укрепления национальной валюты стоит покупать доллары и евро, а в моменты ослабления рубля продавать их.Кроме того, Тузов посоветовал делать долгосрочные вложения в долларовые накопления, так как это позволит сохранить средства от инфляции.Каким доллар больше никогда не будетРанее Тузов также объяснил, почему в ближайшее время курс американской валюты не вернется к отметке в 65 рублей за доллар.Эксперт объяснил, что на российскую валюту давит целый ряд негативных моментов: низкие цены на нефть, пандемия коронавируса и угроза новых санкций США.По словам эксперта, случившееся до пандемии коронавируса укрепление курса рубля до 61-63 за доллар в начале 2021 года было обусловлено ростом нефти до отметок 64-66 долларов за баррель Brent, российские энергоносители также росли в цене на общем позитиве.Однако сейчас ситуация кардинально изменилась — до проведения вакцинации в ведущих странах мира котировкам будет труднее расти, особенно на фоне мутации коронавируса.

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/dollar-1584952963.html

https://ria.ru/20200924/valyuta-1577632575.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/dollar-1590537765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, brent, сша, евро, доллар, рубль, экономика