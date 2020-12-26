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Сочинец угрожал убить себя, не желая идти в армию
Сочинец угрожал убить себя, не желая идти в армию
Стражи порядка доставили в отдел полиции в Сочи молодого человека, который напугал местных жителей, свешиваясь в окно высотки, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T14:34
2020-12-26T14:34
вооруженные силы рф
сочи
происшествия
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СОЧИ, 25 дек - РИА Новости. Стражи порядка доставили в отдел полиции в Сочи молодого человека, который напугал местных жителей, свешиваясь в окно высотки, сообщил РИА Новости представитель УВД города.В пятницу в интернете появилось видео с молодым человеком в окне сочинской высотки. В подписи указывалось, что парень находится на 18-м этаже дома, угрожает самоубийством и кричит по телефону, что не хочет идти в армию."Поступило сообщение о том, что в окне одного из высотных домов сидит молодой человек. По прибытию сотрудников полиции молодой человек слез с окна. Полицейские доставили 19-летнего местного жителя в отдел полиции для дальнейших разбирательств", - пояснил РИА Новости представитель полиции.По его словам, предварительно, молодой человек был пьян.Между тем все последние годы общее отношение россиян к службе в армии постоянно улучшается. Как следует из свежего опроса ВЦИОМ, более половины родителей мальчиков-подростков отмечают положительные изменения в ВС РФ за два-три года, о негативном тренде говорит лишь каждый десятый (менее 10%).Две трети (68%) опрошенных родителей заявляют, что скорее хотели бы, чтобы их сыновья служили в российской армии. Чаще всего в армии видят "школу жизни" и один из профессиональных путей, по которому их чадо может пойти в будущем.
https://ria.ru/20201023/prizyv-1581119447.html
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вооруженные силы рф, сочи, происшествия

Сочинец угрожал убить себя, не желая идти в армию

14:34 26.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПризывники
Призывники - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 25 дек - РИА Новости. Стражи порядка доставили в отдел полиции в Сочи молодого человека, который напугал местных жителей, свешиваясь в окно высотки, сообщил РИА Новости представитель УВД города.
В пятницу в интернете появилось видео с молодым человеком в окне сочинской высотки. В подписи указывалось, что парень находится на 18-м этаже дома, угрожает самоубийством и кричит по телефону, что не хочет идти в армию.
"Поступило сообщение о том, что в окне одного из высотных домов сидит молодой человек. По прибытию сотрудников полиции молодой человек слез с окна. Полицейские доставили 19-летнего местного жителя в отдел полиции для дальнейших разбирательств", - пояснил РИА Новости представитель полиции.
По его словам, предварительно, молодой человек был пьян.
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Две трети (68%) опрошенных родителей заявляют, что скорее хотели бы, чтобы их сыновья служили в российской армии. Чаще всего в армии видят "школу жизни" и один из профессиональных путей, по которому их чадо может пойти в будущем.
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