https://ria.ru/20201225/zaderzhanie-1590876073.html
ФСБ показала видео задержания подростка, готовившего теракт в Тамбове
ФСБ показала видео задержания подростка, готовившего теракт в Тамбове
ФСБ опубликовала видео задержания подростка, который хотел собрать бомбу по инструкциям из интернета и устроить теракт в Тамбове. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:21
2020-12-25T11:21
2020-12-25T17:06
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
тамбов
происшествия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания подростка, который хотел собрать бомбу по инструкциям из интернета и устроить теракт в Тамбове.Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Тамбове. У 17-летнего подозреваемого в съемной квартире изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. Как уточнили в Следственном комитете, студент колледжа — сторонник "деструктивных субкультур".На видео оперативники с криками врываются в квартиру подростка и говорят ему, чтобы тот сидел "ровно". Потом задержанный лежит на полу, его руки удерживают за головой. Также показаны компоненты, из которых он собирался сделать бомбу.
https://ria.ru/20201125/terakty-1584812541.html
тамбов
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РИА Новости
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Задержание подростка, подозреваемого в подготовке теракта
В Тамбове задержали подростка, готовившего теракт
В квартире, которую арендовал задержанный, сотрудники ФСБ изъяли взрывчатые вещества и компоненты для изготовления взрывного устройства. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения
2020-12-25T11:21
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тамбов, происшествия