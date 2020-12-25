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ФСБ показала видео задержания подростка, готовившего теракт в Тамбове
ФСБ показала видео задержания подростка, готовившего теракт в Тамбове
ФСБ опубликовала видео задержания подростка, который хотел собрать бомбу по инструкциям из интернета и устроить теракт в Тамбове. РИА Новости, 25.12.2020
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
тамбов
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания подростка, который хотел собрать бомбу по инструкциям из интернета и устроить теракт в Тамбове.Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Тамбове. У 17-летнего подозреваемого в съемной квартире изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. Как уточнили в Следственном комитете, студент колледжа — сторонник "деструктивных субкультур".На видео оперативники с криками врываются в квартиру подростка и говорят ему, чтобы тот сидел "ровно". Потом задержанный лежит на полу, его руки удерживают за головой. Также показаны компоненты, из которых он собирался сделать бомбу.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Задержание подростка, подозреваемого в подготовке теракта
В Тамбове задержали подростка, готовившего теракт В квартире, которую арендовал задержанный, сотрудники ФСБ изъяли взрывчатые вещества и компоненты для изготовления взрывного устройства. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения
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60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тамбов, происшествия

ФСБ показала видео задержания подростка, готовившего теракт в Тамбове

11:21 25.12.2020 (обновлено: 17:06 25.12.2020)
 
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания подростка, который хотел собрать бомбу по инструкциям из интернета и устроить теракт в Тамбове.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Тамбове. У 17-летнего подозреваемого в съемной квартире изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. Как уточнили в Следственном комитете, студент колледжа — сторонник "деструктивных субкультур".
На видео оперативники с криками врываются в квартиру подростка и говорят ему, чтобы тот сидел "ровно". Потом задержанный лежит на полу, его руки удерживают за головой. Также показаны компоненты, из которых он собирался сделать бомбу.
ФСБ РФ задержала члена террористической организации в Московской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ТамбовПроисшествия
 
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