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Более 4,6 млн человек получили помощь благодаря акции #МЫВМЕСТЕ
Более 4,6 млн человек получили помощь благодаря акции #МЫВМЕСТЕ
В рамках общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ с 21 марта по 23 декабря 2020 года помощь получили 4 600 653 человека, сообщает пресс-служба акции. Более чем 3... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T18:15
2020-12-25T18:19
россия
общероссийский народный фронт
общество
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В рамках общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ с 21 марта по 23 декабря 2020 года помощь получили 4 600 653 человека, сообщает пресс-служба акции. Более чем 3 миллионам обратившихся передали бесплатные продуктовые наборы, 575 тысячам доставили товары и лекарства, более чем миллиону граждан на горячей линии дали необходимую информацию о коронавирусе, провели психологическую или юридическую консультацию.За каждой этой цифрой – целая история: спасение жизней операторами кол-центра, организация дней рождений для заявителей, доставка продуктов в самые отдаленные районы страны на снегоходах, квадроциклах и даже вертолетах и многое другое.2020 год показал, что волонтерское движение в России готово к любым вызовам. Всего за шесть дней в марте во всех регионах страны были открыты штабы помощи общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.К региональным штабам акции присоединилось 183 294 добровольца. Для многих из них #МЫВМЕСТЕ стала первым опытом волонтерской деятельности – их вдохновил пример коллег, друзей, знакомых. Более 9,5 тысячи волонтеров-медиков помогают врачам в 941 больнице, поликлинике и госпитале: они ухаживают за пациентами, заполняют медкарты и другие документы, отвечают на звонки в кол-центрах. 1352 добровольца работают в "красных зонах". Еще 1285 профессиональных психологов бесплатно проводят консультации на горячей линии и в чат-ботах. Порядка 22 тысяч человек предложили свои услуги в качестве автоволонтеров: они на личных машинах бесплатно подвозят коллег и врачей. Тысячи добровольцев доставляют лекарства коронавирусным пациентам на дом.Партнерами акции #МЫВМЕСТЕ стали 9708 организаций. Среди них – крупные коммерческие бренды, локальные предприятия, общественные организации и неравнодушные люди, которые оказывали посильную помощь в борьбе с распространением коронавируса.Жители России и организации также перечислили в фонд акции #МЫВМЕСТЕ более 1,8 миллиарда рублей. На благотворительные средства закупались продукты питания и товары первой необходимости для пожилых и маломобильных граждан, а также оплачивалась логистика, помощь больницам и учреждениям социального обслуживания, приобретение средств индивидуальной защиты и антисептиков, обеспечивалась бесперебойная деятельность региональных штабов #МЫВМЕСТЕ.
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60
россия, общероссийский народный фронт, общество

Более 4,6 млн человек получили помощь благодаря акции #МЫВМЕСТЕ

18:15 25.12.2020 (обновлено: 18:19 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВолонтеры акции "Мы вместе" во время доставки продуктовых наборов
Волонтеры акции Мы вместе во время доставки продуктовых наборов - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В рамках общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ с 21 марта по 23 декабря 2020 года помощь получили 4 600 653 человека, сообщает пресс-служба акции. Более чем 3 миллионам обратившихся передали бесплатные продуктовые наборы, 575 тысячам доставили товары и лекарства, более чем миллиону граждан на горячей линии дали необходимую информацию о коронавирусе, провели психологическую или юридическую консультацию.
За каждой этой цифрой – целая история: спасение жизней операторами кол-центра, организация дней рождений для заявителей, доставка продуктов в самые отдаленные районы страны на снегоходах, квадроциклах и даже вертолетах и многое другое.
2020 год показал, что волонтерское движение в России готово к любым вызовам. Всего за шесть дней в марте во всех регионах страны были открыты штабы помощи общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.
Сергей Кириенко с лауреатами наград и благодарностей за развитие акции #МыВместе - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 17:03
В Москве наградили участников и организаторов акции #МыВместе
К региональным штабам акции присоединилось 183 294 добровольца. Для многих из них #МЫВМЕСТЕ стала первым опытом волонтерской деятельности – их вдохновил пример коллег, друзей, знакомых. Более 9,5 тысячи волонтеров-медиков помогают врачам в 941 больнице, поликлинике и госпитале: они ухаживают за пациентами, заполняют медкарты и другие документы, отвечают на звонки в кол-центрах. 1352 добровольца работают в "красных зонах". Еще 1285 профессиональных психологов бесплатно проводят консультации на горячей линии и в чат-ботах. Порядка 22 тысяч человек предложили свои услуги в качестве автоволонтеров: они на личных машинах бесплатно подвозят коллег и врачей. Тысячи добровольцев доставляют лекарства коронавирусным пациентам на дом.
Партнерами акции #МЫВМЕСТЕ стали 9708 организаций. Среди них – крупные коммерческие бренды, локальные предприятия, общественные организации и неравнодушные люди, которые оказывали посильную помощь в борьбе с распространением коронавируса.
Жители России и организации также перечислили в фонд акции #МЫВМЕСТЕ более 1,8 миллиарда рублей. На благотворительные средства закупались продукты питания и товары первой необходимости для пожилых и маломобильных граждан, а также оплачивалась логистика, помощь больницам и учреждениям социального обслуживания, приобретение средств индивидуальной защиты и антисептиков, обеспечивалась бесперебойная деятельность региональных штабов #МЫВМЕСТЕ.
 
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