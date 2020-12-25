https://ria.ru/20201225/volontery-1590980097.html

Более 4,6 млн человек получили помощь благодаря акции #МЫВМЕСТЕ

Более 4,6 млн человек получили помощь благодаря акции #МЫВМЕСТЕ

В рамках общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ с 21 марта по 23 декабря 2020 года помощь получили 4 600 653 человека, сообщает пресс-служба акции. Более чем 3... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T18:15

2020-12-25T18:15

2020-12-25T18:19

россия

общероссийский народный фронт

общество

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В рамках общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ с 21 марта по 23 декабря 2020 года помощь получили 4 600 653 человека, сообщает пресс-служба акции. Более чем 3 миллионам обратившихся передали бесплатные продуктовые наборы, 575 тысячам доставили товары и лекарства, более чем миллиону граждан на горячей линии дали необходимую информацию о коронавирусе, провели психологическую или юридическую консультацию.За каждой этой цифрой – целая история: спасение жизней операторами кол-центра, организация дней рождений для заявителей, доставка продуктов в самые отдаленные районы страны на снегоходах, квадроциклах и даже вертолетах и многое другое.2020 год показал, что волонтерское движение в России готово к любым вызовам. Всего за шесть дней в марте во всех регионах страны были открыты штабы помощи общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.К региональным штабам акции присоединилось 183 294 добровольца. Для многих из них #МЫВМЕСТЕ стала первым опытом волонтерской деятельности – их вдохновил пример коллег, друзей, знакомых. Более 9,5 тысячи волонтеров-медиков помогают врачам в 941 больнице, поликлинике и госпитале: они ухаживают за пациентами, заполняют медкарты и другие документы, отвечают на звонки в кол-центрах. 1352 добровольца работают в "красных зонах". Еще 1285 профессиональных психологов бесплатно проводят консультации на горячей линии и в чат-ботах. Порядка 22 тысяч человек предложили свои услуги в качестве автоволонтеров: они на личных машинах бесплатно подвозят коллег и врачей. Тысячи добровольцев доставляют лекарства коронавирусным пациентам на дом.Партнерами акции #МЫВМЕСТЕ стали 9708 организаций. Среди них – крупные коммерческие бренды, локальные предприятия, общественные организации и неравнодушные люди, которые оказывали посильную помощь в борьбе с распространением коронавируса.Жители России и организации также перечислили в фонд акции #МЫВМЕСТЕ более 1,8 миллиарда рублей. На благотворительные средства закупались продукты питания и товары первой необходимости для пожилых и маломобильных граждан, а также оплачивалась логистика, помощь больницам и учреждениям социального обслуживания, приобретение средств индивидуальной защиты и антисептиков, обеспечивалась бесперебойная деятельность региональных штабов #МЫВМЕСТЕ.

https://ria.ru/20200828/myvmeste-1576443819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общероссийский народный фронт, общество