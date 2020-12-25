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В Совфеде ответили на угрозы Киева сорвать проект по опреснению в Крыму
В Совфеде ответили на угрозы Киева сорвать проект по опреснению в Крыму
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков высказал мнение, что словами главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:00
2020-12-25T13:21
россия
дмитрий кулеба
сакский район
сергей цеков
сергей аксенов (политик)
совет федерации рф
мид украины
фрунзе
республика крым
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков высказал мнение, что словами главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о намерении Киева помешать проекту с опреснением воды в Крыму, украинские власти дают миру возможность миру разобраться в истинной сущности руководства страны.Сенатор в беседе с RT отметил, что Киев считает Крым своим. Однако, по словам Цекова, здравомыслящие политики на Украине должны понять, что такие высказывания — вмешательство во внутренние дела России. При этом, по словам парламентария, понимание будет с годами "крепчать".Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина знает о планах по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать реализации этого проекта "большой международной компании", которую власти полуострова хотят привлечь.Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде. Однако, после того, как Крым вернулся в состав России, подачу воды по Северо-Крымскому каналу полностью прекратили.Ситуацию с водоснабжением решали при помощи водохранилищ, однако в этом году они обмелении из-за малого количества осадков. Сейчас в ряде регионов на полуострове ввели режимную подачу воды в дома.Как пояснил глава Крыма Сергей Аксенов, подрядчик готов в январе начать строительство опреснителей на полуострове. Приблизительный срок работ — до 14-15 месяцев. Первые установки появятся в Ялте и поселке Фрунзе Сакского района.
https://ria.ru/20201225/krym-1590866590.html
россия
сакский район
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республика крым
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россия, дмитрий кулеба, сакский район, сергей цеков, сергей аксенов (политик), совет федерации рф, мид украины, фрунзе, республика крым, украина, в мире

В Совфеде ответили на угрозы Киева сорвать проект по опреснению в Крыму

13:00 25.12.2020 (обновлено: 13:21 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРаботы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма
Работы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков высказал мнение, что словами главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о намерении Киева помешать проекту с опреснением воды в Крыму, украинские власти дают миру возможность миру разобраться в истинной сущности руководства страны.
Сенатор в беседе с RT отметил, что Киев считает Крым своим. Однако, по словам Цекова, здравомыслящие политики на Украине должны понять, что такие высказывания — вмешательство во внутренние дела России. При этом, по словам парламентария, понимание будет с годами "крепчать".
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина знает о планах по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать реализации этого проекта "большой международной компании", которую власти полуострова хотят привлечь.
Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде. Однако, после того, как Крым вернулся в состав России, подачу воды по Северо-Крымскому каналу полностью прекратили.
Ситуацию с водоснабжением решали при помощи водохранилищ, однако в этом году они обмелении из-за малого количества осадков. Сейчас в ряде регионов на полуострове ввели режимную подачу воды в дома.
Как пояснил глава Крыма Сергей Аксенов, подрядчик готов в январе начать строительство опреснителей на полуострове. Приблизительный срок работ — до 14-15 месяцев. Первые установки появятся в Ялте и поселке Фрунзе Сакского района.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 10:27
Источник в МИД прокомментировал планы Киева лишить крымчан воды
 
РоссияДмитрий КулебаСакский районСергей ЦековСергей Аксенов (политик)Совет Федерации РФМИД УкраиныФрунзеРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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