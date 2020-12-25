https://ria.ru/20201225/voda-1590900113.html

В Совфеде ответили на угрозы Киева сорвать проект по опреснению в Крыму

В Совфеде ответили на угрозы Киева сорвать проект по опреснению в Крыму

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков высказал мнение, что словами главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T13:00

2020-12-25T13:00

2020-12-25T13:21

россия

дмитрий кулеба

сакский район

сергей цеков

сергей аксенов (политик)

совет федерации рф

мид украины

фрунзе

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590259786_0:255:3185:2047_1920x0_80_0_0_d6628d560ad975829eb4f82b437b8015.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков высказал мнение, что словами главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о намерении Киева помешать проекту с опреснением воды в Крыму, украинские власти дают миру возможность миру разобраться в истинной сущности руководства страны.Сенатор в беседе с RT отметил, что Киев считает Крым своим. Однако, по словам Цекова, здравомыслящие политики на Украине должны понять, что такие высказывания — вмешательство во внутренние дела России. При этом, по словам парламентария, понимание будет с годами "крепчать".Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина знает о планах по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать реализации этого проекта "большой международной компании", которую власти полуострова хотят привлечь.Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде. Однако, после того, как Крым вернулся в состав России, подачу воды по Северо-Крымскому каналу полностью прекратили.Ситуацию с водоснабжением решали при помощи водохранилищ, однако в этом году они обмелении из-за малого количества осадков. Сейчас в ряде регионов на полуострове ввели режимную подачу воды в дома.Как пояснил глава Крыма Сергей Аксенов, подрядчик готов в январе начать строительство опреснителей на полуострове. Приблизительный срок работ — до 14-15 месяцев. Первые установки появятся в Ялте и поселке Фрунзе Сакского района.

https://ria.ru/20201225/krym-1590866590.html

россия

сакский район

фрунзе

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий кулеба, сакский район, сергей цеков, сергей аксенов (политик), совет федерации рф, мид украины, фрунзе, республика крым, украина, в мире