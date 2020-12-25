https://ria.ru/20201225/vklad-1590840260.html
Финансист объяснил, как распознать "вклад-обманку" и чем он опасен
Финансист объяснил, как распознать "вклад-обманку" и чем он опасен
Вклады, которые не отражаются в отчетности банка, называются забалансовыми. Это означает, что ваши деньги идут не банку, а мошенникам, рассказал агентству... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T02:12
2020-12-25T02:12
2020-12-25T02:12
максим лалакин
россия
центральный банк рф (цб рф)
деньги
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Вклады, которые не отражаются в отчетности банка, называются забалансовыми. Это означает, что ваши деньги идут не банку, а мошенникам, рассказал агентству "Прайм" владелец инвестиционно-девелоперского холдинга Styness Максим Лалакин. Как правило, если вы положили деньги на такой вклад-обманку, дальнейшие события могут развиваться по нескольким сценариям. Во-первых, собственники банка могут их использовать для финансирования своих проектов, либо проектов близких бизнесменов по завышенному тарифу, рассказал финансист.Распознать, что ваши деньги ушли или могут уйти на забалансовый вклад, можно по нескольким признакам. Главный из них – завышенные проценты по депозиту. Не менее важный признак – в вашем личном кабинете в онлайн-банке нет информации об открытом вкладе. Самое опасное в забалансовых вкладах – они могут быть не застрахованы в системе страхования вкладов. Следовательно, при банкротстве банка ваши деньги вам, скорее всего, не вернут, заключил он.
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максим лалакин, россия, центральный банк рф (цб рф), деньги, экономика
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости.
Вклады, которые не отражаются в отчетности банка, называются забалансовыми. Это означает, что ваши деньги
идут не банку, а мошенникам, рассказал агентству "Прайм
" владелец инвестиционно-девелоперского холдинга Styness Максим Лалакин.
Как правило, если вы положили деньги на такой вклад-обманку, дальнейшие события могут развиваться по нескольким сценариям. Во-первых, собственники банка могут их использовать для финансирования своих проектов, либо проектов близких бизнесменов по завышенному тарифу, рассказал финансист.
"Во-вторых, средства также могут брать по указанию собственников, но им уже известно, что у банка в ближайшее время отзовут лицензию. В-третьих, это может быть инициатива банковских сотрудников, которые реализуют какие-то свои незаконные схемы", – отметил он.
Распознать, что ваши деньги ушли или могут уйти на забалансовый вклад, можно по нескольким признакам. Главный из них – завышенные проценты по депозиту.
"Дело в том, что ЦБ РФ регламентирует верхнюю планку процентной ставки, поэтому ее превышение может свидетельствовать о забалансовом характере вклада", – указал Лалакин.
Не менее важный признак – в вашем личном кабинете в онлайн-банке нет информации об открытом вкладе. Самое опасное в забалансовых вкладах – они могут быть не застрахованы в системе страхования вкладов. Следовательно, при банкротстве банка ваши деньги вам, скорее всего, не вернут, заключил он.