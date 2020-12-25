https://ria.ru/20201225/vaktsinatsiya-1590895278.html
Роспотребнадзор сообщил, что план по вакцинации выполнен
Роспотребнадзор сообщил, что план по вакцинации выполнен
План по вакцинации, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, удалось выполнить в соответствии с национальным календарем прививок, заявила глава... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:39
2020-12-25T12:39
2020-12-25T17:16
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. План по вакцинации, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, удалось выполнить в соответствии с национальным календарем прививок, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В этом году, несмотря на всю невероятную сложность эпидобстановки, вызванную коронавирусом, нам удалось выполнить национальный план прививок в соответствии с национальным календарем. Мы привили детей так, как должно, не хуже, чем в прошлом и предыдущие годы. Мы прививали взрослых", — сказала Попова в эфире "России 24".
https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590616868.html
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анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество