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Роспотребнадзор сообщил, что план по вакцинации выполнен
Роспотребнадзор сообщил, что план по вакцинации выполнен
План по вакцинации, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, удалось выполнить в соответствии с национальным календарем прививок, заявила глава... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:39
2020-12-25T17:16
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. План по вакцинации, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, удалось выполнить в соответствии с национальным календарем прививок, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В этом году, несмотря на всю невероятную сложность эпидобстановки, вызванную коронавирусом, нам удалось выполнить национальный план прививок в соответствии с национальным календарем. Мы привили детей так, как должно, не хуже, чем в прошлом и предыдущие годы. Мы прививали взрослых", — сказала Попова в эфире "России 24".
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анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор сообщил, что план по вакцинации выполнен

12:39 25.12.2020 (обновлено: 17:16 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. План по вакцинации, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, удалось выполнить в соответствии с национальным календарем прививок, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В этом году, несмотря на всю невероятную сложность эпидобстановки, вызванную коронавирусом, нам удалось выполнить национальный план прививок в соответствии с национальным календарем. Мы привили детей так, как должно, не хуже, чем в прошлом и предыдущие годы. Мы прививали взрослых", — сказала Попова в эфире "России 24".
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 08:00Наука
Переболеть COVID-19 или привиться? Вся правда о вакцине от коронавируса
 
Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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