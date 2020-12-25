https://ria.ru/20201225/tsentrobank-1590915596.html

Совфед расширил полномочия ЦБ в отношении участников финрынка

Совфед расширил полномочия ЦБ в отношении участников финрынка

Совфед на заседании в пятницу одобрил закон, расширяющий полномочия Банка России, в том числе позволяющий регулятору ограничивать комиссии платежных систем для... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:04

2020-12-25T14:04

2020-12-25T14:04

совет федерации рф

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совфед на заседании в пятницу одобрил закон, расширяющий полномочия Банка России, в том числе позволяющий регулятору ограничивать комиссии платежных систем для банков за переводы денег с карт.Документ наделяет ЦБ полномочиями устанавливать обязательные требования к операционной надежности кредитных и некредитных финансовых организаций в целях обеспечения непрерывности оказания банковских и финансовых услуг. Однако эти полномочия начнут действовать лишь через год после вступления закона в силу.Закон также дает Банку России право запретить или ограничить операции и сделки страховщиков, приостановить действие их лицензии, осуществить меры по предупреждению банкротства при угрозе правам и интересам клиентов или стабильности финансового рынка.Одновременно совету директоров ЦБ предоставляется право определять при необходимости максимальные размеры вознаграждений, устанавливаемых операторами платежных систем для банков за переводы денег с карт.В то же время совет директоров ЦБ лишается полномочий утверждать порядок определения базового уровня доходности по банковским вкладам.Национальный финансовый совет ЦБ наделяется полномочиями рассматривать проект основных направлений развития финансового рынка, начиная с проекта на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, и давать рекомендации по нему. При этом Банк России будет представлять этот документ в Госдуму каждый год, а не раз в три года, как предусматривает действующий закон о ЦБ.Закон должен вступить в силу через 10 дней после опубликования за исключением ряда норм.

https://ria.ru/20201222/finrynok-1590442653.html

https://ria.ru/20201222/operatsii-1590383313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), экономика