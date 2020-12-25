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Совфед расширил полномочия ЦБ в отношении участников финрынка
Совфед расширил полномочия ЦБ в отношении участников финрынка
Совфед на заседании в пятницу одобрил закон, расширяющий полномочия Банка России, в том числе позволяющий регулятору ограничивать комиссии платежных систем для... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:04
2020-12-25T14:04
совет федерации рф
госдума рф
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экономика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совфед на заседании в пятницу одобрил закон, расширяющий полномочия Банка России, в том числе позволяющий регулятору ограничивать комиссии платежных систем для банков за переводы денег с карт.Документ наделяет ЦБ полномочиями устанавливать обязательные требования к операционной надежности кредитных и некредитных финансовых организаций в целях обеспечения непрерывности оказания банковских и финансовых услуг. Однако эти полномочия начнут действовать лишь через год после вступления закона в силу.Закон также дает Банку России право запретить или ограничить операции и сделки страховщиков, приостановить действие их лицензии, осуществить меры по предупреждению банкротства при угрозе правам и интересам клиентов или стабильности финансового рынка.Одновременно совету директоров ЦБ предоставляется право определять при необходимости максимальные размеры вознаграждений, устанавливаемых операторами платежных систем для банков за переводы денег с карт.В то же время совет директоров ЦБ лишается полномочий утверждать порядок определения базового уровня доходности по банковским вкладам.Национальный финансовый совет ЦБ наделяется полномочиями рассматривать проект основных направлений развития финансового рынка, начиная с проекта на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, и давать рекомендации по нему. При этом Банк России будет представлять этот документ в Госдуму каждый год, а не раз в три года, как предусматривает действующий закон о ЦБ.Закон должен вступить в силу через 10 дней после опубликования за исключением ряда норм.
https://ria.ru/20201222/finrynok-1590442653.html
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совет федерации рф, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), экономика

Совфед расширил полномочия ЦБ в отношении участников финрынка

14:04 25.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совфед на заседании в пятницу одобрил закон, расширяющий полномочия Банка России, в том числе позволяющий регулятору ограничивать комиссии платежных систем для банков за переводы денег с карт.
Документ наделяет ЦБ полномочиями устанавливать обязательные требования к операционной надежности кредитных и некредитных финансовых организаций в целях обеспечения непрерывности оказания банковских и финансовых услуг. Однако эти полномочия начнут действовать лишь через год после вступления закона в силу.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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ЦБ назвал ключевые направления развития финрынка
Закон также дает Банку России право запретить или ограничить операции и сделки страховщиков, приостановить действие их лицензии, осуществить меры по предупреждению банкротства при угрозе правам и интересам клиентов или стабильности финансового рынка.
Одновременно совету директоров ЦБ предоставляется право определять при необходимости максимальные размеры вознаграждений, устанавливаемых операторами платежных систем для банков за переводы денег с карт.
В то же время совет директоров ЦБ лишается полномочий утверждать порядок определения базового уровня доходности по банковским вкладам.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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Центробанк сможет приостанавливать сомнительные операции страховщиков
Национальный финансовый совет ЦБ наделяется полномочиями рассматривать проект основных направлений развития финансового рынка, начиная с проекта на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, и давать рекомендации по нему. При этом Банк России будет представлять этот документ в Госдуму каждый год, а не раз в три года, как предусматривает действующий закон о ЦБ.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после опубликования за исключением ряда норм.
 
Совет Федерации РФГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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