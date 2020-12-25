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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201225/tovarooborot-1590908699.html
Товарооборот сельхозпродукции между КНР и РФ за 11 месяцев вырос на 11%
Товарооборот сельхозпродукции между КНР и РФ за 11 месяцев вырос на 11%
Товарооборот сельхозпродукции между Китаем и Россией стабильно растёт. В прошлом году он увеличился на 11% до 5 миллиардов долларов, а за январь-ноябрь текущего РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:38
2020-12-25T13:38
россия-китай: главное
китай
экономика
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МОСКВА, 25 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот сельхозпродукции между Китаем и Россией стабильно растёт. В прошлом году он увеличился на 11% до 5 миллиардов долларов, а за январь-ноябрь текущего года также прибавил 11% и составил 4,9 миллиарда долларов.Китай -- крупнейший покупатель российской сельхозпродукции. По итогам прошлого года его доля составила 12,5% в общем экспорте российской продукции АПК. На сегодняшний день более 230 российских предприятий уже получили право поставок российского молока и молочных продуктов, мяса птицы, говядины и другой продукции в КНР.Лидерами двух стран достигнута договорённость по доведению товарооборота в целом до 200 миллиардов долларов к 2024 году, в связи с чем необходимо использовать весь потенциал российско-китайских взаимоотношений для наращивания поставок продукции АПК.
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китай, экономика

Товарооборот сельхозпродукции между КНР и РФ за 11 месяцев вырос на 11%

13:38 25.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовМясо птицы
Мясо птицы - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот сельхозпродукции между Китаем и Россией стабильно растёт. В прошлом году он увеличился на 11% до 5 миллиардов долларов, а за январь-ноябрь текущего года также прибавил 11% и составил 4,9 миллиарда долларов.
Китай -- крупнейший покупатель российской сельхозпродукции. По итогам прошлого года его доля составила 12,5% в общем экспорте российской продукции АПК. На сегодняшний день более 230 российских предприятий уже получили право поставок российского молока и молочных продуктов, мяса птицы, говядины и другой продукции в КНР.
Посетители ресторана в торговом центре города Хайлар - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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Лидерами двух стран достигнута договорённость по доведению товарооборота в целом до 200 миллиардов долларов к 2024 году, в связи с чем необходимо использовать весь потенциал российско-китайских взаимоотношений для наращивания поставок продукции АПК.
 
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