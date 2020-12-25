https://ria.ru/20201225/tovarooborot-1590908699.html

Товарооборот сельхозпродукции между КНР и РФ за 11 месяцев вырос на 11%

Товарооборот сельхозпродукции между КНР и РФ за 11 месяцев вырос на 11%

Товарооборот сельхозпродукции между Китаем и Россией стабильно растёт. В прошлом году он увеличился на 11% до 5 миллиардов долларов, а за январь-ноябрь текущего РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T13:38

2020-12-25T13:38

2020-12-25T13:38

россия-китай: главное

китай

экономика

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МОСКВА, 25 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот сельхозпродукции между Китаем и Россией стабильно растёт. В прошлом году он увеличился на 11% до 5 миллиардов долларов, а за январь-ноябрь текущего года также прибавил 11% и составил 4,9 миллиарда долларов.Китай -- крупнейший покупатель российской сельхозпродукции. По итогам прошлого года его доля составила 12,5% в общем экспорте российской продукции АПК. На сегодняшний день более 230 российских предприятий уже получили право поставок российского молока и молочных продуктов, мяса птицы, говядины и другой продукции в КНР.Лидерами двух стран достигнута договорённость по доведению товарооборота в целом до 200 миллиардов долларов к 2024 году, в связи с чем необходимо использовать весь потенциал российско-китайских взаимоотношений для наращивания поставок продукции АПК.

https://ria.ru/20201223/shtrafy-1590579856.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, экономика