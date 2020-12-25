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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201225/stantsii-1590913084.html
В Китае построено около 580 тысяч базовых станций 5G
В Китае построено около 580 тысяч базовых станций 5G
Китай построил около 580 тысяч базовых станций 5G с начала 2020 года, что стало частью усилий страны по продвижению развития инфраструктуры нового типа,... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:56
2020-12-25T13:56
россия-китай: главное
китай
технологии
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МОСКВА, 25 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай построил около 580 тысяч базовых станций 5G с начала 2020 года, что стало частью усилий страны по продвижению развития инфраструктуры нового типа, сообщило в четверг министерство промышленности и информатизации КНР.Все города окружного уровня на настоящий момент охвачены сетью 5G, заявил официальный представитель министерства Вэнь Ку. С начала этого года Китай ускорил развитие 5G, расширяя 5G-сети и содействуя применению технологии 5G, добавил он.В стране поставки мобильных телефонов с поддержкой 5G достигли 144 миллионов единиц за первые 11 месяцев этого года, и на рынке появилось 199 новых моделей таких мобильных телефонов.Министерство промышленности и информатизации будет продолжать строить высококачественные сети 5G и центры обработки данных, продвигая применение технологии 5G в таких областях, как обрабатывающая промышленность, энергетика и транспорт, добавил Вэнь Ку.
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китай, технологии

В Китае построено около 580 тысяч базовых станций 5G

13:56 25.12.2020
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinМужчина проходит мимо вывески рекламирующей связь 5G
Мужчина проходит мимо вывески рекламирующей связь 5G - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 25 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай построил около 580 тысяч базовых станций 5G с начала 2020 года, что стало частью усилий страны по продвижению развития инфраструктуры нового типа, сообщило в четверг министерство промышленности и информатизации КНР.
Все города окружного уровня на настоящий момент охвачены сетью 5G, заявил официальный представитель министерства Вэнь Ку. С начала этого года Китай ускорил развитие 5G, расширяя 5G-сети и содействуя применению технологии 5G, добавил он.
В стране поставки мобильных телефонов с поддержкой 5G достигли 144 миллионов единиц за первые 11 месяцев этого года, и на рынке появилось 199 новых моделей таких мобильных телефонов.
Министерство промышленности и информатизации будет продолжать строить высококачественные сети 5G и центры обработки данных, продвигая применение технологии 5G в таких областях, как обрабатывающая промышленность, энергетика и транспорт, добавил Вэнь Ку.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайТехнологии
 
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