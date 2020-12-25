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Итоговое собеседование в девятых классах пройдет 10 марта и 17 мая
Итоговое собеседование в девятых классах пройдет 10 марта и 17 мая
Итоговое собеседование в девятых классах пройдет 10 марта и 17 мая, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:22
2020-12-25T15:22
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
основной государственный экзамен (огэ)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Итоговое собеседование в девятых классах пройдет 10 марта и 17 мая, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), основной государственный экзамен (огэ), общество

Итоговое собеседование в девятых классах пройдет 10 марта и 17 мая

15:22 25.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУченик школы №1580 8 "Д" класса Федор Пятаков во время онлайн занятий у себя дома в Москве
Ученик школы №1580 8 Д класса Федор Пятаков во время онлайн занятий у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Итоговое собеседование в девятых классах пройдет 10 марта и 17 мая, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

"Если эпидемиологическая ситуация позволит, то итоговое собеседование в девятом классе пройдет 10 марта и 17 мая в очном формате, но есть и резервный вариант проведения в дистанционном формате (по решению региональных властей)", - говорится в сообщении.

Школьники перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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РоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Основной государственный экзамен (ОГЭ)Общество
 
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