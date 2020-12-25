https://ria.ru/20201225/sobesedovanie-1590936161.html
Итоговое собеседование в девятых классах пройдет 10 марта и 17 мая
Итоговое собеседование в девятых классах пройдет 10 марта и 17 мая
Итоговое собеседование в девятых классах пройдет 10 марта и 17 мая, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:22
2020-12-25T15:22
2020-12-25T15:22
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
основной государственный экзамен (огэ)
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Итоговое собеседование в девятых классах пройдет 10 марта и 17 мая, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.
https://sn.ria.ru/20201203/rosobrnadzor-1587478464.html
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), основной государственный экзамен (огэ), общество