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В Иркутской области завели дело после отравления школьников в столовой
В Иркутской области завели дело после отравления школьников в столовой
Уголовное дело возбуждено после отравления школьников в Иркутской области, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:00
2020-12-25T12:00
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после отравления школьников в Иркутской области, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что утром 24 декабря с признаками отравления в больницу обратились трое учащихся школы №6 города Шелехово, еще четверо вызывали врача на дом. СК проводил доследственную проверку.По данным следственного управления, в настоящее время за медпомощью обратились 22 учащихся. Двое их них госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно. Следователи допрашивают работников кухни, изучается документация.
https://ria.ru/20201223/shkoly-1590566823.html
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следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, происшествия

В Иркутской области завели дело после отравления школьников в столовой

12:00 25.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ИРКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после отравления школьников в Иркутской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что утром 24 декабря с признаками отравления в больницу обратились трое учащихся школы №6 города Шелехово, еще четверо вызывали врача на дом. СК проводил доследственную проверку.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По данным следственного управления, в настоящее время за медпомощью обратились 22 учащихся. Двое их них госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно. Следователи допрашивают работников кухни, изучается документация.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Иркутская областьПроисшествия
 
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