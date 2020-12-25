https://ria.ru/20201225/shkola-1590886612.html

В Иркутской области завели дело после отравления школьников в столовой

В Иркутской области завели дело после отравления школьников в столовой

Уголовное дело возбуждено после отравления школьников в Иркутской области, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:00

2020-12-25T12:00

2020-12-25T12:00

следственный комитет россии (ск рф)

иркутская область

происшествия

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ИРКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после отравления школьников в Иркутской области, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что утром 24 декабря с признаками отравления в больницу обратились трое учащихся школы №6 города Шелехово, еще четверо вызывали врача на дом. СК проводил доследственную проверку.По данным следственного управления, в настоящее время за медпомощью обратились 22 учащихся. Двое их них госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно. Следователи допрашивают работников кухни, изучается документация.

https://ria.ru/20201223/shkoly-1590566823.html

иркутская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, происшествия