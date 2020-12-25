https://ria.ru/20201225/sakhalin-1590854310.html

Жителя Сахалина заподозрили в убийстве подруги

Жителя Сахалина заподозрили в убийстве подруги

Жителя Южно-Сахалинска подозревают в убийстве своей дамы сердца, рассказавшей, как она погуляла на корпоративе, сообщает в пятницу пресс-служба следственного... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T08:22

2020-12-25T08:22

2020-12-25T08:22

следственный комитет россии (ск рф)

южно-сахалинск

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 дек - РИА Новости. Жителя Южно-Сахалинска подозревают в убийстве своей дамы сердца, рассказавшей, как она погуляла на корпоративе, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.По данным следствия, 22 декабря женщина нетрезвой вернулась домой с новогоднего корпоратива, после чего продолжила распивать спиртное в компании своего 57-летнего сожителя. Она рассказала ему о прошедшей вечеринке и своем бывшем муже, которого там встретила, "чем вызвала у подозреваемого чувство ревности".Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

https://ria.ru/20201224/ubiystvo-1590802808.html

южно-сахалинск

сахалинская область

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следственный комитет россии (ск рф), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия