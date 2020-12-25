Жителя Сахалина заподозрили в убийстве подруги
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 дек - РИА Новости. Жителя Южно-Сахалинска подозревают в убийстве своей дамы сердца, рассказавшей, как она погуляла на корпоративе, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.
"Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУСК РФ по Сахалинской области по факту обнаружения в одной из квартир по улице Емельянова тела 53-летней местной жительницы с телесными повреждениями в виде побоев возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 22 декабря женщина нетрезвой вернулась домой с новогоднего корпоратива, после чего продолжила распивать спиртное в компании своего 57-летнего сожителя. Она рассказала ему о прошедшей вечеринке и своем бывшем муже, которого там встретила, "чем вызвала у подозреваемого чувство ревности".
"На данной почве между ними возникла ссора, во время которой мужчина нанес не менее 15 ударов кулаками и ногами по телу потерпевший. Смерть женщины наступила на месте происшествия от острой дыхательной недостаточности в результате тупой травмы грудной клетки", - сообщили в СУСК.
Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.