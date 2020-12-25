https://ria.ru/20201225/postradavshie-1590890598.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Рязанской области

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Рязанской области

Состояние восьми пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области оценивается как среднее, трое - в тяжелом состоянии, сообщается на сайте Минздрава России. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:20

2020-12-25T12:20

2020-12-25T12:27

дтп с рейсовым автобусом в рязанской области

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

рязанская область

происшествия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Состояние восьми пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области оценивается как среднее, трое - в тяжелом состоянии, сообщается на сайте Минздрава России.Как уточнили в Минздраве, в результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе пять детей, четыре человека погибли.Необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, отметили в пресс-службе.Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц.

https://ria.ru/20201225/moment-1590864167.html

рязанская область

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дтп с рейсовым автобусом в рязанской области, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), рязанская область, происшествия