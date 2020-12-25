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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Рязанской области
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Рязанской области
Состояние восьми пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области оценивается как среднее, трое - в тяжелом состоянии, сообщается на сайте Минздрава России. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:20
2020-12-25T12:27
дтп с рейсовым автобусом в рязанской области
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
рязанская область
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Состояние восьми пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области оценивается как среднее, трое - в тяжелом состоянии, сообщается на сайте Минздрава России.Как уточнили в Минздраве, в результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе пять детей, четыре человека погибли.Необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, отметили в пресс-службе.Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц.
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дтп с рейсовым автобусом в рязанской области, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), рязанская область, происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Рязанской области

12:20 25.12.2020 (обновлено: 12:27 25.12.2020)
 
© Фото : МВД России по Рязанской областиДТП с участием автобуса в Рязанской области
ДТП с участием автобуса в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : МВД России по Рязанской области
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Состояние восьми пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области оценивается как среднее, трое - в тяжелом состоянии, сообщается на сайте Минздрава России.
Как уточнили в Минздраве, в результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе пять детей, четыре человека погибли.

"Одиннадцать пострадавших, в том числе пять детей в состоянии различной степени тяжести госпитализированы в медучреждения Рязани и Скопино. Состояние восьми человек оценивается как среднее, трое - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, отметили в пресс-службе.
Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц.
Момент аварии с автобусом на трассе в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 10:12
Видеорегистратор снял момент аварии с автобусом в Рязанской области
 
ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской областиМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Рязанская областьПроисшествия
 
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