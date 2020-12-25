https://ria.ru/20201225/popova-1590898050.html

Попова оценила результаты вакцинации от гриппа в этом году

Попова оценила результаты вакцинации от гриппа в этом году

Задача по вакцинации от гриппа в этом году в России практически выполнена, привито 58% совокупного населения страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:49

2020-12-25T12:49

2020-12-25T12:49

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Задача по вакцинации от гриппа в этом году в России практически выполнена, привито 58% совокупного населения страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество