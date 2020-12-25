https://ria.ru/20201225/popova-1590898050.html
Попова оценила результаты вакцинации от гриппа в этом году
Попова оценила результаты вакцинации от гриппа в этом году
Задача по вакцинации от гриппа в этом году в России практически выполнена, привито 58% совокупного населения страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:49
2020-12-25T12:49
2020-12-25T12:49
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Задача по вакцинации от гриппа в этом году в России практически выполнена, привито 58% совокупного населения страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости
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анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество