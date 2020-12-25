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Жительница Приангарья собирала деньги на похороны живого сына
Жительница Приангарья собирала деньги на похороны живого сына
Полиция в Иркутской области задержала женщину, которая через соцсети собирала деньги на похороны живого сына, сообщает ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:22
2020-12-25T13:22
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Полиция в Иркутской области задержала женщину, которая через соцсети собирала деньги на похороны живого сына, сообщает ГУМВД РФ по региону.В полицию поступило заявление от жительницы города Ангарска, которая сообщила, что на странице своей знакомой в социальных сетях увидела объявление о сборе средств для организации похорон сына. Женщина перевела деньги, однако впоследствии узнала, что ребенок на самом деле жив.Выяснилось, что подозреваемая состоит на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию и содержанию семилетнего сына. Мальчика несколько месяцев назад у матери забрали и поместили в центр помощи семье и детям.
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иркутская область, происшествия

Жительница Приангарья собирала деньги на похороны живого сына

13:22 25.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Полиция в Иркутской области задержала женщину, которая через соцсети собирала деньги на похороны живого сына, сообщает ГУМВД РФ по региону.
В полицию поступило заявление от жительницы города Ангарска, которая сообщила, что на странице своей знакомой в социальных сетях увидела объявление о сборе средств для организации похорон сына. Женщина перевела деньги, однако впоследствии узнала, что ребенок на самом деле жив.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 25-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что подозреваемая состоит на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию и содержанию семилетнего сына. Мальчика несколько месяцев назад у матери забрали и поместили в центр помощи семье и детям.
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