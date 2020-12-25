https://ria.ru/20201225/pokhorony-1590905073.html

Жительница Приангарья собирала деньги на похороны живого сына

Жительница Приангарья собирала деньги на похороны живого сына

Полиция в Иркутской области задержала женщину, которая через соцсети собирала деньги на похороны живого сына, сообщает ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T13:22

2020-12-25T13:22

2020-12-25T13:22

иркутская область

происшествия

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ИРКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Полиция в Иркутской области задержала женщину, которая через соцсети собирала деньги на похороны живого сына, сообщает ГУМВД РФ по региону.В полицию поступило заявление от жительницы города Ангарска, которая сообщила, что на странице своей знакомой в социальных сетях увидела объявление о сборе средств для организации похорон сына. Женщина перевела деньги, однако впоследствии узнала, что ребенок на самом деле жив.Выяснилось, что подозреваемая состоит на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию и содержанию семилетнего сына. Мальчика несколько месяцев назад у матери забрали и поместили в центр помощи семье и детям.

https://ria.ru/20190407/1552426455.html

иркутская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутская область, происшествия