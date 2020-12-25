https://ria.ru/20201225/onkopreparaty-1590949796.html

Россия в 2021 году закроет потребность в дефицитных онкопрепаратах

Россия в 2021 году закроет потребность в дефицитных онкопрепаратах

Россия в 2021 году полностью закроет потребность в дефицитных препаратах от онкологических заболеваний, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T16:11

2020-12-25T16:11

2020-12-25T18:55

здоровье - общество

михаил мишустин

татьяна голикова

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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СТРЕЛЬНА, 25 дек — РИА Новости. Россия в 2021 году полностью закроет потребность в дефицитных препаратах от онкологических заболеваний, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании премьер-министра с производителями лекарств. Она отметила, что рабочая группа в феврале выявила дефицит по 26 препаратам, но к ноябрю были созданы запасы, и список сократился до 13 наименований.В соответствии с этими цифрами и запасами производители и закупщики представили свои планы по производству и импорту, на следующий год в гражданский оборот дополнительно поступят 6,5 миллиона упаковок, что "позволит полностью покрыть потребности", подчеркнула Голикова. Она также добавила, что порядок регистрации цен на дефицитные онкологические и другие препараты изменили, производители получили право перерегистрировать цену.

https://rsport.ria.ru/20201224/rak-1590639851.html

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здоровье - общество, михаил мишустин, татьяна голикова, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество