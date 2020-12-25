https://ria.ru/20201225/onkopreparaty-1590949796.html
Россия в 2021 году закроет потребность в дефицитных онкопрепаратах
Россия в 2021 году закроет потребность в дефицитных онкопрепаратах
Россия в 2021 году полностью закроет потребность в дефицитных препаратах от онкологических заболеваний, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:11
2020-12-25T16:11
2020-12-25T18:55
здоровье - общество
михаил мишустин
татьяна голикова
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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СТРЕЛЬНА, 25 дек — РИА Новости. Россия в 2021 году полностью закроет потребность в дефицитных препаратах от онкологических заболеваний, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании премьер-министра с производителями лекарств. Она отметила, что рабочая группа в феврале выявила дефицит по 26 препаратам, но к ноябрю были созданы запасы, и список сократился до 13 наименований.В соответствии с этими цифрами и запасами производители и закупщики представили свои планы по производству и импорту, на следующий год в гражданский оборот дополнительно поступят 6,5 миллиона упаковок, что "позволит полностью покрыть потребности", подчеркнула Голикова. Она также добавила, что порядок регистрации цен на дефицитные онкологические и другие препараты изменили, производители получили право перерегистрировать цену.
https://rsport.ria.ru/20201224/rak-1590639851.html
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здоровье - общество, михаил мишустин, татьяна голикова, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
СТРЕЛЬНА, 25 дек — РИА Новости.
Россия в 2021 году полностью закроет потребность в дефицитных препаратах от онкологических заболеваний, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова
на совещании премьер-министра с производителями лекарств.
Она отметила, что рабочая группа в феврале выявила дефицит по 26 препаратам, но к ноябрю были созданы запасы, и список сократился до 13 наименований.
"Минздрав России рассчитал потребность по дефицитным лекарственным препаратам и направил ее в Минпромторг России. В результате если ранее в оборот вводилось менее восьми миллионов упаковок препаратов, то рассчитанная потребность сейчас оценивается в 14 миллионов упаковок", — рассказала вице-премьер.
В соответствии с этими цифрами и запасами производители и закупщики представили свои планы по производству и импорту, на следующий год в гражданский оборот дополнительно поступят 6,5 миллиона упаковок, что "позволит полностью покрыть потребности", подчеркнула Голикова.
"По части препаратов, которые ранее у нас не производились: с 2021 года планируется запуск двух отечественных препаратов. Например, "Ломустина" и "Третиноина". Три препарата в России не производятся, поэтому, чтобы покрыть дефицит этих препаратов как можно быстрее, правительство приняло решение. Сейчас уже завезены "Онкаспар", "Мелфалан" и готовится к ввозу третий препарат — "Прокарбазин", — уточнила вице-премьер.
Она также добавила, что порядок регистрации цен на дефицитные онкологические и другие препараты изменили, производители получили право перерегистрировать цену.