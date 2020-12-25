https://ria.ru/20201225/odnoklassniki-1590902736.html

Одноклассники запустят видеочат с Дедом Морозом и новогодние знакомства

Одноклассники запустят видеочат с Дедом Морозом и новогодние знакомства

Накануне Нового года пользователи Одноклассников смогут познакомиться с Дедом Морозом в видеочате. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T13:10

2020-12-25T13:10

2020-12-25T13:55

новый год—2021

одноклассники

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Накануне Нового года пользователи Одноклассников смогут познакомиться с Дедом Морозом в видеочате. С 19:00 до 21:00 27 декабря он станет пользователем "Окна". Для разговора с ним нужно перейти по праздничному баннеру в приложении или выбрать тему "Новый год" в параметрах собеседников. Это позволит пообщаться не только с Дедом Морозом, но и с другими пользователями. В новогоднюю ночь специальный параметр позволит поздравить с праздником самых разных людей со всей России. Таким образом в ОК можно будет найти новых друзей, а с помощью кнопки "Дружить" – продолжить общение с ними уже в 2021 году.

https://ria.ru/20201221/odnoklassniki-1590200986.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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