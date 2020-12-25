https://ria.ru/20201225/odnoklassniki-1590902736.html
Одноклассники запустят видеочат с Дедом Морозом и новогодние знакомства
Одноклассники запустят видеочат с Дедом Морозом и новогодние знакомства
Накануне Нового года пользователи Одноклассников смогут познакомиться с Дедом Морозом в видеочате. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:10
2020-12-25T13:10
2020-12-25T13:55
новый год—2021
одноклассники
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Накануне Нового года пользователи Одноклассников смогут познакомиться с Дедом Морозом в видеочате. С 19:00 до 21:00 27 декабря он станет пользователем "Окна". Для разговора с ним нужно перейти по праздничному баннеру в приложении или выбрать тему "Новый год" в параметрах собеседников. Это позволит пообщаться не только с Дедом Морозом, но и с другими пользователями. В новогоднюю ночь специальный параметр позволит поздравить с праздником самых разных людей со всей России. Таким образом в ОК можно будет найти новых друзей, а с помощью кнопки "Дружить" – продолжить общение с ними уже в 2021 году.
https://ria.ru/20201221/odnoklassniki-1590200986.html
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одноклассники
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Накануне Нового года пользователи Одноклассников смогут познакомиться с Дедом Морозом в видеочате.
С 19:00 до 21:00 27 декабря он станет пользователем "Окна". Для разговора с ним нужно перейти по праздничному баннеру в приложении или выбрать тему "Новый год" в параметрах собеседников. Это позволит пообщаться не только с Дедом Морозом, но и с другими пользователями.
В новогоднюю ночь специальный параметр позволит поздравить с праздником самых разных людей со всей России. Таким образом в ОК можно будет найти новых друзей, а с помощью кнопки "Дружить" – продолжить общение с ними уже в 2021 году.