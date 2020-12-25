https://ria.ru/20201225/noch-1590869467.html

В Москве продлили работу МЦД в новогоднюю ночь

В Москве продлили работу МЦД в новогоднюю ночь

Работа МЦД в Москве в новогоднюю ночь будет продлена, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T10:44

2020-12-25T10:44

2020-12-25T11:19

новый год—2021

нахабино

москва

одинцово

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590280736_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_bf79b8084c1c7b30512933a03a9e3423.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Работа МЦД в Москве в новогоднюю ночь будет продлена, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Отмечается, что последний поезд в новогоднюю ночь на МЦД-1 отправится из Лобни в 01.58, а прибудет в Одинцово в 03.26; а последний из Одинцово отправляется в 03.50, а прибывает в Лобню в 05.18.На МЦД-2 последний поезд из Нахабино отправляется в 01.51 и прибывает в Подольск в 03.52, а из Подольска отправляется в 01.55 и прибывает в Нахабино в 04.00.

https://ria.ru/20201222/moskva-1590319317.html

нахабино

москва

одинцово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нахабино, москва, одинцово, общество