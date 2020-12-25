https://ria.ru/20201225/noch-1590869467.html
В Москве продлили работу МЦД в новогоднюю ночь
В Москве продлили работу МЦД в новогоднюю ночь
Работа МЦД в Москве в новогоднюю ночь будет продлена, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T10:44
2020-12-25T10:44
2020-12-25T11:19
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Работа МЦД в Москве в новогоднюю ночь будет продлена, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Отмечается, что последний поезд в новогоднюю ночь на МЦД-1 отправится из Лобни в 01.58, а прибудет в Одинцово в 03.26; а последний из Одинцово отправляется в 03.50, а прибывает в Лобню в 05.18.На МЦД-2 последний поезд из Нахабино отправляется в 01.51 и прибывает в Подольск в 03.52, а из Подольска отправляется в 01.55 и прибывает в Нахабино в 04.00.
https://ria.ru/20201222/moskva-1590319317.html
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нахабино, москва, одинцово, общество