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В Москве продлили работу МЦД в новогоднюю ночь
В Москве продлили работу МЦД в новогоднюю ночь
Работа МЦД в Москве в новогоднюю ночь будет продлена, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T10:44
2020-12-25T11:19
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Работа МЦД в Москве в новогоднюю ночь будет продлена, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Отмечается, что последний поезд в новогоднюю ночь на МЦД-1 отправится из Лобни в 01.58, а прибудет в Одинцово в 03.26; а последний из Одинцово отправляется в 03.50, а прибывает в Лобню в 05.18.На МЦД-2 последний поезд из Нахабино отправляется в 01.51 и прибывает в Подольск в 03.52, а из Подольска отправляется в 01.55 и прибывает в Нахабино в 04.00.
https://ria.ru/20201222/moskva-1590319317.html
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нахабино, москва, одинцово, общество

В Москве продлили работу МЦД в новогоднюю ночь

10:44 25.12.2020 (обновлено: 11:19 25.12.2020)
 
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"Поезд Московских центральных диаметров
Поезд Московских центральных диаметров - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Работа МЦД в Москве в новогоднюю ночь будет продлена, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"В новогоднюю ночь МЦД ходит в особенном режиме. Мы продлим работу диаметров и запустим дополнительные рейсы, чтобы каждый, кто встречает Новый год не дома, мог вернуться — в Москву или Подмосковье", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что последний поезд в новогоднюю ночь на МЦД-1 отправится из Лобни в 01.58, а прибудет в Одинцово в 03.26; а последний из Одинцово отправляется в 03.50, а прибывает в Лобню в 05.18.На МЦД-2 последний поезд из Нахабино отправляется в 01.51 и прибывает в Подольск в 03.52, а из Подольска отправляется в 01.55 и прибывает в Нахабино в 04.00.
 
Новый год—2021НахабиноМоскваОдинцовоОбщество
 
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