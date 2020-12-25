https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590877454.html
Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки
Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки среди регионов РФ зарегистрирован в Туве - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:24
2020-12-25T11:24
2020-12-25T11:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ненецкий автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
карачаево-черкесская республика (кчр)
республика марий эл
здоровье - общество
новосибирская область
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки среди регионов РФ зарегистрирован в Туве - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,5%, 2.Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область - 0,6%", - говорится в сообщении.Темп прироста COVID-19 составил 0,7% за сутки на Алтае, в Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарии, Ненецком автономном округе, Иркутской области, Мордовии, Красноярском крае, Тюменской области, Оренбургской области, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Дагестане, Краснодарском крае.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
ненецкий автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
новосибирская область
краснодарский край
магаданская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, ханты-мансийский автономный округ, карачаево-черкесская республика (кчр), республика марий эл, здоровье - общество, новосибирская область, краснодарский край, магаданская область, кемеровская область, республика тыва
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки среди регионов РФ зарегистрирован в Туве
- 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,5%, 2.Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область - 0,6%", - говорится в сообщении.
Темп прироста COVID-19 составил 0,7% за сутки на Алтае, в Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарии, Ненецком автономном округе, Иркутской области, Мордовии, Красноярском крае, Тюменской области, Оренбургской области, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Дагестане, Краснодарском крае.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.