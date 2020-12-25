https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590877454.html

Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки

Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки среди регионов РФ зарегистрирован в Туве - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:24

2020-12-25T11:24

2020-12-25T11:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ненецкий автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

карачаево-черкесская республика (кчр)

республика марий эл

здоровье - общество

новосибирская область

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки среди регионов РФ зарегистрирован в Туве - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,5%, 2.Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область - 0,6%", - говорится в сообщении.Темп прироста COVID-19 составил 0,7% за сутки на Алтае, в Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарии, Ненецком автономном округе, Иркутской области, Мордовии, Красноярском крае, Тюменской области, Оренбургской области, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Дагестане, Краснодарском крае.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ненецкий автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

новосибирская область

краснодарский край

магаданская область

кемеровская область

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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