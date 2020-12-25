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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590877039.html
В России за сутки 27 397 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 27 397 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 27 397 человек после COVID-19, за все время - 2 398 254, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:23
2020-12-25T11:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 27 397 человек после COVID-19, за все время - 2 398 254, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписаны 5 659 человек, в Санкт-Петербурге - 3 034, в Подмосковье - 1 345.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки 27 397 человек выздоровели от COVID-19

11:23 25.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 27 397 человек после COVID-19, за все время - 2 398 254, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 27 397 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 398 254", - говорится в сообщении.
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В Турции хотят закупить 4,5 миллиона доз "своей" вакцины Pfizer
В частности, в Москве выписаны 5 659 человек, в Санкт-Петербурге - 3 034, в Подмосковье - 1 345.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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