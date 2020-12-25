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Мужчина после комы заговорил с акцентом и захотел стать молочником
Мужчина после комы заговорил с акцентом и захотел стать молочником
Мужчина из Великобритании очнулся после медицинской комы, в которую его ввели из-за коронавируса, и начал говорить с сильным шотландским акцентом, пишет таблоид РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:27
2020-12-25T16:27
2020-12-25T16:27
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Мужчина из Великобритании очнулся после медицинской комы, в которую его ввели из-за коронавируса, и начал говорить с сильным шотландским акцентом, пишет таблоид Daily Star.Супруга мужчины Луиза Олдхэм рассказала, что ее муж — Уэйн заговорил с таким странным акцентом после того, как провел на ИВЛ шесть недель.Она призналась, что уже не надеялась, что супруг выживет, и даже спланировала его похороны. Всего мужчина находился в больнице 11 недель. После того, как врачи отключили его от аппарата, медики помогли Уэйну устроить видеозвонок с его семьей."Он был вялым. <...> Сначала пребывал в полном бреду, потом обвинил меня, что я не приезжала в течение десяти недель, а потом сказал, что хочет сбежать и стать молочником. <…> У него был странный акцент, похожий на шотландский", — пояснила Луиза.По ее словам, звонок был для нее сюрпризом, но семья была рада увидеть и услышать его.Как рассказал сам Уэйн, после того, как он очнулся, он мог лишь слегка пошевелить головой."Меня будто парализовало. Я думал, что мне не будет лучше. У меня была боль в ногах", — поделился он. Кроме того, по словам Уэйна, он испытывал кошмары пока был подключен к аппарату ИВЛ.Ему потребовалось несколько недель реабилитации, чтобы научиться ходить заново. Уже 21 декабря его выписали домой.
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шотландия, великобритания, в мире
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Мужчина из Великобритании очнулся после медицинской комы, в которую его ввели из-за коронавируса, и начал говорить с сильным шотландским акцентом, пишет таблоид Daily Star
.
Супруга мужчины Луиза Олдхэм рассказала, что ее муж — Уэйн заговорил с таким странным акцентом после того, как провел на ИВЛ шесть недель.
Она призналась, что уже не надеялась, что супруг выживет, и даже спланировала его похороны. Всего мужчина находился в больнице 11 недель. После того, как врачи отключили его от аппарата, медики помогли Уэйну устроить видеозвонок с его семьей.
"Он был вялым. <...> Сначала пребывал в полном бреду, потом обвинил меня, что я не приезжала в течение десяти недель, а потом сказал, что хочет сбежать и стать молочником. <…> У него был странный акцент, похожий на шотландский", — пояснила Луиза.
По ее словам, звонок был для нее сюрпризом, но семья была рада увидеть и услышать его.
Как рассказал сам Уэйн, после того, как он очнулся, он мог лишь слегка пошевелить головой.
"Меня будто парализовало. Я думал, что мне не будет лучше. У меня была боль в ногах", — поделился он. Кроме того, по словам Уэйна, он испытывал кошмары пока был подключен к аппарату ИВЛ.
Ему потребовалось несколько недель реабилитации, чтобы научиться ходить заново. Уже 21 декабря его выписали домой.