https://ria.ru/20201225/koma-1590953960.html

Мужчина после комы заговорил с акцентом и захотел стать молочником

Мужчина после комы заговорил с акцентом и захотел стать молочником

Мужчина из Великобритании очнулся после медицинской комы, в которую его ввели из-за коронавируса, и начал говорить с сильным шотландским акцентом, пишет таблоид РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T16:27

2020-12-25T16:27

2020-12-25T16:27

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Мужчина из Великобритании очнулся после медицинской комы, в которую его ввели из-за коронавируса, и начал говорить с сильным шотландским акцентом, пишет таблоид Daily Star.Супруга мужчины Луиза Олдхэм рассказала, что ее муж — Уэйн заговорил с таким странным акцентом после того, как провел на ИВЛ шесть недель.Она призналась, что уже не надеялась, что супруг выживет, и даже спланировала его похороны. Всего мужчина находился в больнице 11 недель. После того, как врачи отключили его от аппарата, медики помогли Уэйну устроить видеозвонок с его семьей."Он был вялым. <...> Сначала пребывал в полном бреду, потом обвинил меня, что я не приезжала в течение десяти недель, а потом сказал, что хочет сбежать и стать молочником. <…> У него был странный акцент, похожий на шотландский", — пояснила Луиза.По ее словам, звонок был для нее сюрпризом, но семья была рада увидеть и услышать его.Как рассказал сам Уэйн, после того, как он очнулся, он мог лишь слегка пошевелить головой."Меня будто парализовало. Я думал, что мне не будет лучше. У меня была боль в ногах", — поделился он. Кроме того, по словам Уэйна, он испытывал кошмары пока был подключен к аппарату ИВЛ.Ему потребовалось несколько недель реабилитации, чтобы научиться ходить заново. Уже 21 декабря его выписали домой.

https://ria.ru/20201107/shutka-1583566041.html

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шотландия, великобритания, в мире