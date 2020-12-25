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Совфед одобрил ужесточение наказания за хулиганство с оружием
Совфед одобрил ужесточение наказания за хулиганство с оружием
Совет Федерации одобрил в пятницу закон об ужесточении уголовной ответственности за хулиганство с использованием оружия. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:29
2020-12-25T13:29
россия
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон об ужесточении уголовной ответственности за хулиганство с использованием оружия.Как отмечают авторы документа, поскольку применение насилия либо угроза его применения и использование оружия либо предметов в его качестве представляют собой разные по степени общественной опасности преступные посягательства, законопроектом предлагается перевести квалифицирующий признак "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" из части 1 в часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую более строгое наказание.Согласно закону, хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, будет грозить штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.По действующей норме УК, за хулиганство с оружием грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до 48 часов, либо исправительными работами на срок от года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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россия, совет федерации рф, общество

Совфед одобрил ужесточение наказания за хулиганство с оружием

13:29 25.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон об ужесточении уголовной ответственности за хулиганство с использованием оружия.
Как отмечают авторы документа, поскольку применение насилия либо угроза его применения и использование оружия либо предметов в его качестве представляют собой разные по степени общественной опасности преступные посягательства, законопроектом предлагается перевести квалифицирующий признак "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" из части 1 в часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую более строгое наказание.
Согласно закону, хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, будет грозить штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.
По действующей норме УК, за хулиганство с оружием грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до 48 часов, либо исправительными работами на срок от года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
 
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