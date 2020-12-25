https://ria.ru/20201225/izbienie-1590853919.html

В Красноярске задержали подозреваемого в жестком избиении женщины

В Красноярске задержали подозреваемого в жестком избиении женщины

Красноярские полицейские задержали мужчину, который накануне без видимой причины жестоко избил женщину, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T08:10

2020-12-25T08:10

2020-12-25T08:10

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Красноярские полицейские задержали мужчину, который накануне без видимой причины жестоко избил женщину, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.Ранее в паблике "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео с камеры наблюдения, на котором мужчина избивает женщину. На кадрах видно, как женщина с собакой идет по улице и падает. Идущий следом за ней мужчина подходит, наклоняется к ней и начинает бить руками и ногами в область головы. Собака защищает хозяйку. Злоумышленник уходит, однако затем возвращается и наносит удары вновь, падает, но затем продолжает бить. Собака бросается на него, и он уходит.В ведомстве пояснили, что 49-летняя женщина утром выгуливала собаку в красноярском микрорайоне "Покровский" и на нее напал неизвестный, причинив тяжкие телесные повреждения. Она была госпитализирована. Полицейские установили подозреваемого – им оказался ранее не судимый 25-летний красноярец. В данный момент он задержан.Полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Максимальная санкция статьи предполагает восемь лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/proisshestviya-1590057355.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, происшествия