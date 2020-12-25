В Красноярске задержали подозреваемого в жестком избиении женщины
КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Красноярские полицейские задержали мужчину, который накануне без видимой причины жестоко избил женщину, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.
Ранее в паблике "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео с камеры наблюдения, на котором мужчина избивает женщину. На кадрах видно, как женщина с собакой идет по улице и падает. Идущий следом за ней мужчина подходит, наклоняется к ней и начинает бить руками и ногами в область головы. Собака защищает хозяйку. Злоумышленник уходит, однако затем возвращается и наносит удары вновь, падает, но затем продолжает бить. Собака бросается на него, и он уходит.
"Сотрудники отдела полиции №1 МУ МВД России "Красноярское" задержали подозреваемого в избиении женщины в Центральном районе… Объяснить свой поступок полицейским он не смог", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что 49-летняя женщина утром выгуливала собаку в красноярском микрорайоне "Покровский" и на нее напал неизвестный, причинив тяжкие телесные повреждения. Она была госпитализирована. Полицейские установили подозреваемого – им оказался ранее не судимый 25-летний красноярец. В данный момент он задержан.
Полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Максимальная санкция статьи предполагает восемь лет лишения свободы.
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