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В Нижегородской области задержали группу похитителей иномарок
В Нижегородской области задержали группу похитителей иномарок
Участники преступного сообщества, подозреваемые в похищении 19 иномарок и другого имущества, задержаны в Нижегородской области, сообщает пресс-центр МВД России. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:52
2020-12-25T13:52
гумвд
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Участники преступного сообщества, подозреваемые в похищении 19 иномарок и другого имущества, задержаны в Нижегородской области, сообщает пресс-центр МВД России.Предварительно установлено, что ранее неоднократно судимый житель Нижнего Новгорода организовал преступное сообщество и вовлек туда 10 близких ему людей – друзей и родственников. Роли каждого были четко распределены. Всего в состав преступной организации входило четыре структурных подразделения. Подозреваемые соблюдали строгие меры конспирации. Общение между ними в основном проходило по радиостанциям, а во время разговора использовались кодовые слова и фразы.После этого угнанные авто перевозили в места временного хранения, передвигаясь по заранее продуманным безопасным маршрутам. Там номерные агрегаты и идентификационные номера исправных автомашин заменяли на детали кузова приобретенных ранее битых иномарок. Затем машины продавали ничего не подозревающим людям.Кроме того, по версии следствия, по ночам участники группировки взламывали замки от ворот гаражных боксов и похищали электроинструменты, колеса и другие вещи, которые затем продавали на онлайн-площадках.Деятельность преступного сообщества пресечена сотрудниками уголовного розыска ГУМВД РФ по Нижегородской области.Следственными органами возбуждены более 50 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ (кража), статьей 210 УК РФ (Организация преступного сообщества), статьей 325 УК РФ (Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия) и статьей 326 УК РФ (Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства), которые впоследствии соединены в одно производство.В результате оперативно-розыскных мероприятий все 11 участников сообщества были задержаны. Четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, шестеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, еще один – под домашним арестом.
https://ria.ru/20201224/moshenniki-1590689165.html
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гумвд, нижний новгород, нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области задержали группу похитителей иномарок

13:52 25.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Участники преступного сообщества, подозреваемые в похищении 19 иномарок и другого имущества, задержаны в Нижегородской области, сообщает пресс-центр МВД России.
Предварительно установлено, что ранее неоднократно судимый житель Нижнего Новгорода организовал преступное сообщество и вовлек туда 10 близких ему людей – друзей и родственников. Роли каждого были четко распределены. Всего в состав преступной организации входило четыре структурных подразделения. Подозреваемые соблюдали строгие меры конспирации. Общение между ними в основном проходило по радиостанциям, а во время разговора использовались кодовые слова и фразы.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 10:40
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"По версии следствия, несколько участников сообщества покупали не подлежащие восстановлению автомобили преимущественно корейского производства. Другая группа подыскивала на территории Нижнего Новгорода и области такую же исправную иномарку, схожую по цвету, году выпуска и техническим характеристикам. При помощи специального устройства они вскрывали и угоняли подходящие машины", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
После этого угнанные авто перевозили в места временного хранения, передвигаясь по заранее продуманным безопасным маршрутам. Там номерные агрегаты и идентификационные номера исправных автомашин заменяли на детали кузова приобретенных ранее битых иномарок. Затем машины продавали ничего не подозревающим людям.
Кроме того, по версии следствия, по ночам участники группировки взламывали замки от ворот гаражных боксов и похищали электроинструменты, колеса и другие вещи, которые затем продавали на онлайн-площадках.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 15:42
В Иркутске банда из десяти человек ответит в суде за серию преступлений
Деятельность преступного сообщества пресечена сотрудниками уголовного розыска ГУМВД РФ по Нижегородской области.
Следственными органами возбуждены более 50 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ (кража), статьей 210 УК РФ (Организация преступного сообщества), статьей 325 УК РФ (Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия) и статьей 326 УК РФ (Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства), которые впоследствии соединены в одно производство.
В результате оперативно-розыскных мероприятий все 11 участников сообщества были задержаны. Четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, шестеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, еще один – под домашним арестом.
"По предварительным данным, подозреваемым удалось похитить 19 автомобилей на общую сумму около 17 миллионов рублей. В настоящее время 12 из них обнаружены и переданы законным владельцам. Местонахождение еще семи – устанавливается", - уточнила Волк.
 
ГУМВДНижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
 
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