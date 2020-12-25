https://ria.ru/20201225/christmas-1590831652.html

"Штамм Гринча". Пандемия "добила" главный праздник Запада

"Штамм Гринча". Пандемия "добила" главный праздник Запада

"День рожденья — грустный праздник" — слова из популярной российской песни девяностых оказались пророческими для всего мира в 2020-м. Из-за пандемии жители... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T08:00

2020-12-25T08:00

2020-12-25T17:20

папа римский

аналитика - религия и мировоззрение

франциск (хорхе марио бергольо)

русская православная церковь

религия и мировоззрение

иисус христос

гарри поттер

рождество христово

санта-клаус

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Антон Скрипунов. "День рожденья — грустный праздник" — слова из популярной российской песни девяностых оказались пророческими для всего мира в 2020-м. Из-за пандемии жители западных стран встречают Рождество Христово без традиционных атрибутов. Верующие опасаются, что религиозный смысл одной из важнейших в христианстве дат окончательно канет в лету. Как коронавирус ускорил "трансформацию Рождества" — в материале РИА Новости.Украденное РождествоЖдали-ждали, но тщетно: Неаполь взбудоражен после дурного знака, явленного в местном кафедральном соборе. Несколько раз в год из алтаря выносят колбу с запекшейся кровью мученика Януария. И она удивительным образом становится жидкой. Но в этот раз чуда не произошло, несмотря на усиленные молитвы верующих. Горожане отчаялись и готовятся к худшему: последний раз такое было в начале 40-х годов XX века.А поводов для тревоги и без того немало. Например, впервые за многие годы традиционная рождественская месса пройдет без послания папы римского "Urbi et Orbi", которое тот зачитывает на балконе базилики святого Петра. Понтифик отгородился от внешнего мира после того, как у нескольких близких к нему кардиналов нашли коронавирус. Праздничную службу он совершит за закрытыми дверями.Точно так же поступят и рядовые священники. В большинстве европейских стран массовые мероприятия запрещены. Богослужения в их числе."Что уж говорить про церковь, даже на улицу нельзя выйти без уважительной причины. До десятого января закрыто все, кроме супермаркетов, банков и почты", — рассказывает житель Берлина Дитмар Хайлунд.Да и дома особо не отпразднуешь. Местные власти запретили собираться большими компаниями, поэтому прихожане храма, который посещает Дитмар, не смогут поздравить друг друга с Рождеством лично.Тяжелее жителям другой европейской столицы — Лондона. Там полноценный локдаун, нельзя даже встречаться с близкими. А все из-за разновидности коронавируса, которая заразнее на 70 процентов. Выявили ее совсем недавно и, как сетуют британцы, очень не вовремя. Пресса уже окрестила ее "штаммом Гринча" — киношного монстра, укравшего Рождество."Это дискриминация"Именно кинематограф сделал Рождество главным праздником планеты. Отмечают его не только христиане. Например, в Канаде в этом году к празднованию присоединились мусульмане. Запустили в соцсетях акцию, где рассказывают о том, как готовятся к празднику. Кто-то наряжает елку, кто-то раздает подарки. И ни слова об имениннике."Я чувствую себя Гарри Поттером!" — восторженно сообщил журналистам 25-летний канадец Мухаммед Хусейн.Тот факт, что в контексте Рождества он заговорил о книжном волшебнике, а не об Иисусе Христе, уже мало кого удивляет. По данным исследовательского центра Pew, с каждым годом все меньше жителей Америки и Европы ассоциируют этот праздник с религией. Для многих это скорее "отголосок традиции".Например, около половины американских миллениалов (к ним относят родившихся с 1981 по 1996 год и поэтому встретивших в юном возрасте новое тысячелетие) не считают Рождество христианским праздником. Однако отмечают его 92 процента опрошенных. Более того, Рождество — показатель интеграции в общество. Тот же опрос Pew показывает, что в США его отмечают 76 процентов буддистов азиатского происхождения, 73 процента индуистов и около 30 процентов иудеев. И называют "культурным явлением, не более того".Такое восприятие христианского события приводит к тому, что из него специально "вымываются" какие-либо религиозные элементы. Главным героем считают не Иисуса Христа, а Санта-Клауса. Причем даже без упоминания прообраза — святителя Николая. А на днях в Австралии из-за имени Христа в поздравлении разразился целый скандал. Известный в стране врач Винсент Чандравината написал в Facebook "Счастливого Рождества!", употребив слово "Christmas", — и получил в ответ множество гневных комментариев."Я не христианин, поэтому ваши пожелания, похоже, не для меня. Это настоящая дискриминация!" — вот одна из реплик пользователей.В итоге доктора, который сам выходец из Индонезии, обвинили в "пренебрежении к другим культурам" и неуважении общественных устоев страны. И посоветовали писать не "с Рождеством", а просто "с праздником"."Я все равно буду поздравлять именно с Рождеством. Но, конечно, был шокирован такой реакцией. Не думал, что так много людей не считает этот праздник религиозным", — сказал Чандравината местным журналистам.Разделение людейРождество этого года от религиозной составляющей ушло еще дальше. Во многих странах отменены традиционные ярмарки, храмы закрыты, нельзя поглядеть на богато украшенные вертепы — пожалуй, главное напоминание о сути праздника для далеких от веры."Можно сказать, что большинство людей, чья религиозность — культурная ("верю, потому что так принято". — Прим. ред.), сейчас разочарованы. Ведь их лишили атмосферы праздника, его радости. В последние десятилетия Рождество все больше перестает ассоциироваться с Иисусом Христом и христианством. А пандемия, по сути, ускорила этот разрыв", — объясняет религиовед Роман Лункин.С другой стороны, за время пандемии произошло разделение на "активно верующих" и тех, кто нерегулярно посещает храм. По словам Лункина, запреты на богослужения сильно сплотили постоянных прихожан. Они добиваются соблюдения своих прав, в том числе и в православных государствах. Например, вторую неделю идут протесты в Греции."Активные прихожане нашли другие формы общения с духовенством и друг другом. И, как следствие, у них подъем религиозности", — отмечает эксперт.Остальные же, полагает он, еще больше отдалились от религии. С ковидными ограничениями у них — на один повод меньше зайти в храм. То же, по мнению Лункина, касается и России, где Рождество — "далеко не первый после Нового года по важности праздник": та же Пасха важнее.Таким образом, усиливается противоречивая мировая тенденция. С одной стороны, Рождество становится популярным в разных странах массовым праздником. С другой — все больше людей забывает, кому, собственно, посвящено торжество.

https://ria.ru/20201216/reforma-1589399048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папа римский, аналитика - религия и мировоззрение, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, иисус христос, гарри поттер, рождество христово, санта-клаус