https://ria.ru/20201225/avtoshkola-1590932696.html

ГИБДД назвала критерии оценки работы автошкол

ГИБДД назвала критерии оценки работы автошкол

ГИБДД сформулировала шесть критериев, по которым будут оценивать успешность работы российских автошкол, проект постановления опубликован на федеральном портале... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T15:14

2020-12-25T15:14

2020-12-25T15:16

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. ГИБДД сформулировала шесть критериев, по которым будут оценивать успешность работы российских автошкол, проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В частности, критерии включают долю выпускников, успешно сдавших теоретическую часть экзамена на права с 1-й попытки от общего количества сдававших экзамены выпускников; долю выпускников, успешно сдавших практические экзамены от общего количества сдававших "практику"; долю теоретических экзаменов, не сданных выпускниками, от общего количества проведенных экзаменов.Помимо этого, критерии также содержат долю практических экзаменов, не сданных выпускниками, от общего количества практических экзаменов, а также число погибших в ДТП по вине выпускников-начинающих водителей на 10 тысяч начинающих водителей и число пострадавших в ДТП по вине начинающих водителей на 1 тысячу выпускников.Также россияне получат доступ к результатам работы автошкол на сайте ГИБДД России, проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Отмечается, что информация о показателях результатов деятельности автошкол будет размещаться с учетом среднестатистических сведений по субъекту РФ и среднестатистических сведений по России.

https://ria.ru/20200924/avtoshkoly-1577690050.html

https://ria.ru/20201224/peterburg-1590727613.html

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