https://ria.ru/20201225/avtoshkola-1590932696.html
ГИБДД назвала критерии оценки работы автошкол
ГИБДД назвала критерии оценки работы автошкол
ГИБДД сформулировала шесть критериев, по которым будут оценивать успешность работы российских автошкол, проект постановления опубликован на федеральном портале... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:14
2020-12-25T15:14
2020-12-25T15:16
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. ГИБДД сформулировала шесть критериев, по которым будут оценивать успешность работы российских автошкол, проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В частности, критерии включают долю выпускников, успешно сдавших теоретическую часть экзамена на права с 1-й попытки от общего количества сдававших экзамены выпускников; долю выпускников, успешно сдавших практические экзамены от общего количества сдававших "практику"; долю теоретических экзаменов, не сданных выпускниками, от общего количества проведенных экзаменов.Помимо этого, критерии также содержат долю практических экзаменов, не сданных выпускниками, от общего количества практических экзаменов, а также число погибших в ДТП по вине выпускников-начинающих водителей на 10 тысяч начинающих водителей и число пострадавших в ДТП по вине начинающих водителей на 1 тысячу выпускников.Также россияне получат доступ к результатам работы автошкол на сайте ГИБДД России, проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Отмечается, что информация о показателях результатов деятельности автошкол будет размещаться с учетом среднестатистических сведений по субъекту РФ и среднестатистических сведений по России.
https://ria.ru/20200924/avtoshkoly-1577690050.html
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общество
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. ГИБДД сформулировала шесть критериев, по которым будут оценивать успешность работы российских автошкол, проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В частности, критерии включают долю выпускников, успешно сдавших теоретическую часть экзамена на права с 1-й попытки от общего количества сдававших экзамены выпускников; долю выпускников, успешно сдавших практические экзамены от общего количества сдававших "практику"; долю теоретических экзаменов, не сданных выпускниками, от общего количества проведенных экзаменов.
Помимо этого, критерии также содержат долю практических экзаменов, не сданных выпускниками, от общего количества практических экзаменов, а также число погибших в ДТП по вине выпускников-начинающих водителей на 10 тысяч начинающих водителей и число пострадавших в ДТП по вине начинающих водителей на 1 тысячу выпускников.
Также россияне получат доступ к результатам работы автошкол на сайте ГИБДД России, проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Сведения о показателях результатов деятельности образовательных организаций в целях обеспечения гражданам открытого к ним доступа ежеквартально в срок до 15 календарного дня месяца, следующего за окончанием квартала текущего года, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф)", - говорится в тексте документа.
Отмечается, что информация о показателях результатов деятельности автошкол будет размещаться с учетом среднестатистических сведений по субъекту РФ и среднестатистических сведений по России.